Hra o trůny si zasloužila péči i v češtině, nyní ji konečně dostane

Talent a potenciál spisovatele George R. R. Martina pro český trh objevilo už v devadesátých letech nakladatelství Talpress, které ještě donedávna platilo za autorova dvorního nakladatele v České republice.

Do hry pak vstoupil Martinův agent a rozhodl se nabídnout práva k sáze Píseň ledu a ohně nakladatelství Argo, jež na nabídku kývlo. Navazujícího příběhu Rytíř Sedmi království se totiž prodalo na dnešní dobu výjimečných osmnáct tisíc kusů a neutuchající zájem fanoušků o seriál z dílny televize HBO stále platí za nejlepší reklamu.

Motivace tu však byla ještě jedna. Už několik let sílil mezi literárními odborníky i částí fanoušků pocit, že si příběhy ze Západozemí zaslouží lepší péči a hlavně překlad, vysvětluje odpovědný redaktor Richard Klíčník. A přidává se k němu i Gabriela Bláhová z fanouškovského webu Ice & Fire.

„Diskuse o ‚kvalitách‘ původního překladu se táhnou už řadu let. Já osobně jsem si nový překlad přála dlouho,“ vysvětluje. Podotýká však, že ne každý čtenář si chyb u první verze mohl všimnout. „Jestli je však někdo vnímavý a čeština mu nedělá problémy, tak se nejednou zarazil,“ míní Bláhová.

Změna byla potřeba

Mezi nejskloňovanější výtky směrem k překladu Hany Březákové, která na otázky MF DNES nereagovala, patřila nekonzistentnost, zaměňování pojmů, kostrbatá souvětí, nepřirozený slovosled nebo poangličťování českých frází.

Například lze v knihách najít zaměňování kloubů prstů za kotníky, slovesa vykřiknout za plakat, jednoduché otázky „předáš jim“ za „dojedeš jim předat“ a tak dále. Nikdy nevysvětlené (ač mnohokrát omluvené) rozhodnutí, kdy se ve čtvrtém díle začala překládat do češtiny jména postav a jiné názvy, bylo posledním hřebíčkem do pomyslné rakve.

Hra o trůny nový překlad Michaly Markové „Měli bychom vyrazit zpátky,“ naléhal Gared, když na okolní lesy začala padat tma. „Ti zdivočelí jsou mrtví.“ „Bojíš se mrtvých?“ zeptal se ser Waymar Royce s náznakem úsměvu. Gared mu na vějičku neskočil. Byl starý, padesátka už mu minula a takových bezvýznamných lordů viděl za život spousty. „Kdo je mrtvý, ten je mrtvý,“ poznamenal. „S mrtvými se trápit nemusíme.“ „Takže jsou vážně mrtví?“ zeptal se Royce tiše. „Jaký máme důkaz?“ „Will je viděl,“ řekl Gared. „A jestli on říká, že jsou mrtví, mně to jako důkaz stačí.“ Zdroj: Argo



Hra o trůny původní překlad Hany Březákové Měli bychom se vydat zpátky,“ zamumlal Gared, když les kolem nich začal tmavnout. „Ti divocí jsou mrtví.“

„Ty máš z mrtvých strach?“ zeptal se ho ser Waymar Roycem s mírným náznakem úsměvu.

Gared na jeho uštěpačnou poznámku nereagoval. Byl to starý muž, po padesátce, a viděl už odcházet a přicházet mnoho urozených pánů. „Mrtví jsou mrtví,“ utrousil jen. „Od mrtvých raději dál.“

„Opravdu jsou mrtví,“ zeptal se Royce tiše. „Jaký důkaz o tom máme?“

„Will je viděl,“ odpověděl Gared. „Když Will říká, že jsou mrtví, je to pro mě dostatečný důkaz.“ Zdroj: Talpress

Varianta zredigovat původní překlad tak pro Argo nepřipadala v úvahu. Vytvořil se proto asi desetičlenný tým tvořený zaměstnanci nakladatelství, fanoušky a hlavně třemi překladateli – Michalou Markovou, Dominikou Křesťanovou a Petrem Kotrlem.

„Nejzásadnější změny byly systémové. Rozhodli jsme se transkribovat fiktivní jazyky, zejména dothračtinu. V češtině totiž platí pravidlo, že jazyky, které mají jiné písmo, nebo písmo nemají, přepisujeme tak, aby nám byly co nejbližší,“ ujasňuje Marková, proč oblíbená hrdinka Khaleesi je ve skutečnosti Chaleesi. Sama Marková pak ještě zabojovala o přechylování ženských příjmení. „To je věc, která v češtině stále funguje. Je to gramatický prvek, který začleňuje slova do vět, a já bez něj překládat neumím,“ říká o inovaci, která vzbuzovala u fanoušků na diskusním fóru Ice & Fire asi největší nespokojenost.

Marková pak zpětně lituje rozhodnutí ponechat v knize titul „sera“, který v češtině nevyvolává správné konotace. Celý tým tak postupně začal rozšiřovat a upravovat tabulku názvosloví ze světa George R. R. Martina, jejíž základy položili fanoušci. V současné chvíli obsahuje přes dva a půl tisíce výrazů.

„Změny ani úpravy neděláme z nějakého rozmaru, primárně se snažíme co nejlépe vystihnout originální text. Tam, kde se to v původním překladu povedlo, nic neměníme,“ říká Marková. Pokud nikdo týmu okolo ságy nevymaže pracně vytvořenou tabulku, mohou se fanoušci těšit i na překlad dalších částí, které bude od nynějška vydávat nakladatelství Argo. Uvedený krátký výňatek z knihy je důkazem, že to bude jen dobře. Čeština totiž znovu zní jako čistokrevná čeština, a ne její poangličtělá příbuzná.