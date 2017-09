Pořád se řeší, zda mám chlapa, tak si na turné jednoho vezu, říká Janů

„Myslela jsem, že už další album neudělám. Nadprodukce je dnes v hudbě šílená, desky vycházejí v nákladu Modrého mauritia a nakonec si je kupuje interpret a jeho rodina. Ale nová kapela si vzala do hlavy, že desku chce, a přinesla mi písničky, které mám chuť zpívat,“ vysvětluje zrod alba Petra Janů.

Na desce jsou však i tři skladby, které už vydala v minulosti. „Nelituj a Všední dny jsou podle mě písničky, které neprávem prošuměly. Potvrzuje se mi na koncertech, že stoprocentně zabírají. A tak jsem je chtěla oživit,“ tvrdí zpěvačka. „Konkrétně od původní nahrávky Nelituj uplynul kus života a myslím, že ji dneska zpívám jinak, protože už vím, o čem zpívám.“

Kapela Amsterdam si prý zpěvačku vlastně sama vybrala. „V 90. letech doprovázeli Ilonu Csákovou, potom se věnovali každý svým aktivitám. Po letech se dali dohromady a Roman Steffl mi zavolal. Mě tehdy muzika moc nebavila, tak to přišlo ve správnou chvíli,“ říká Janů. „Stálo mě to moc sil, trpěla jsem jako zvíře, ale musela jsem své tehdejší kapele říct, že dohrajeme nasmlouvané koncerty a nedá se nic dělat.“ S Amsterdamem nyní hraje třetí sezonu a pochvaluje si, že to živelně funguje od samého začátku.

O tom se ostatně budou moct přesvědčit fanoušci i na turné, které od října do listopadu zahrne celkem deset koncertů. Ten finálový bude ve Velkém sále pražské Lucerny. „Novináři pořád řeší, jestli mám chlapa, tak jsem si na turné jako hosta pozvala Václava Noida Bártu a v Lucerně navíc vystoupí i Petr Kolář. Mimochodem, nikdo to na mně nepozná, ale než začnu zpívat zrovna v Lucerně, jdou na mě mrtvičné stavy,“ přiznává zpěvačka. Oficiální křest naopak Janů nechystá. „Nebaví mě dělat cvičeného medvěda a nikoho to ani nezajímá. Když zpěvákovi spadnou nebo rupnou kalhoty, je aspoň o čem psát,“ směje se.