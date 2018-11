O lásce už píše bez antidepresiv. Soukup předvede Erekci srdce

„To vystihuje vše. Není to umění a ani se o něj nepokouším. Držím si svou přirozenou tvorbu. Jediné, co mě spojuje s básníky ze starých časů, je to, že jsem taky pozér,“ říká v nadsázce.

Novou sbírku rozdělil do dvou kapitol. První je na téma sex, druhou věnoval srdci. „Srdce má v sobě více lásky. Na obé se ale dívám s humorem, protože jinak je nezvládám. Když na mě mrkne holka, tak se rozkoktám, rozbrečím a běžím domů,“ popisuje své křehké mužské já.

Důkazem, že Soukup má za sebou opravdu plodný rok, je počet stránek knihy. Zatím předchozí sbírky 2/3 chlapa nebo Skecy se vešly do dvou set stran, Erekce srdce jich čítá na tři sta šedesát.

„Co strana, to nápad či báseň,“ vysvětluje rozhodnutí vydat novinku, která půjde do prodeje 17. listopadu. „Všechny sbírky se mi vyprodaly a já si uvědomil, že mám hodně nového materiálu a že bych mohl konečně vydat něco, co jsem napsal bez antidepresiv,“ podotýká.

Nabídku přejít k velkému nakladatelství odmítl a knihu opět vydal sám. „Nabídli mi peníze, které jsem si vlastním e-shopem vydělal za dva dny v předprodeji. Instagram je plný zajímavých mladých lidí, jejichž produkty by kupovalo opravdu hodně lidí, ale česká nakladatelství a vydavatelství to moc neregistrují, ujel jim vlak,“ upozorňuje. „Mnoho lidí z Instagramu tak má vlastní e-shop a ahoj, starý světe. Navíc knihkupectví dnes vypadají jako skladiště, kde knihy ztrácí ducha. Málokteré je výběrové.“

V říjnu vyprodal Malostranskou besedu

V současné chvíli jej na Instagramu sleduje přes jedenáct tisíc uživatelů. „Fanouškovská základna stále roste. Na to, že nejsem holka, co by psala jen motivační žblefty o lásce a že neřeším design svých příspěvků a jsem děsnej cynik, tak se nestačím divit, kolik lidí to sleduje. V říjnu jsem vyprodal se svým čtením Malostranskou besedu. Cítil jsem se jako holka, kterou někdo požádal o ruku.“

Do budoucna se pak ze Soukupa dost možná stane prozaik. „Nebude to ale psaná forma. Chci to přečíst ve studiu a s nějakým štábem, který netočí kýče, k tomu natočit videa,“ říká. „Jsem přesvědčen, že to bude mít větší sledovanost než StarDance,“ slibuje.