VIDEO: Lüftner chce představit akordeon nejen jako nástroj do hospody

Když se řekne písničkář, leckdo si představí zpěváka s kytarou. Hlavním poznávacím znakem Petra Lüftnera je však tahací harmonika. Jedním z jeho cílů je představit akordeon i mladší generaci.



„Spousta lidí má tento nástroj stále zafixovaný jako něco, co patří jen do hospody, jenže tak to není. Snažím se dokazovat, že tahací harmonika je neprávem opomíjená. Díky Ondrovi Škochovi jsme připravili docela jiný zvuk akordeonu, než který jsou lidé zvyklí slýchat. Myslím, že se nám jeho zvuk povedlo naplnit k maximální spokojenosti,“ vysvětluje Lüftner.

Skladba Celebrity poukazuje na současnou neřest především mladších lidí, kteří často žijí svým imaginárním obrazem, pod jakousi maskou a zapomínají na to, kým skutečně jsou.