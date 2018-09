Petr Kolečko točí romantickou komedii o plážovém volejbalu Přes prsty

„Nejde vyloženě o sportovní film. Je to prostě příběh dvou dívek, romantická komedie vyprávějící o tom, že člověk dělá hodně chyb, ale přesto vždycky přijde od života nová šance,“ vysvětlil Kolečko, který už má za sebou tři týdny natáčení.

Petra Hřebíčková a Denisa Nesvačilová představují parťačky, které obětují plážovému volejbalu všechno. Tedy skoro všechno. Mladší z nich se snaží s přítelem v podání Vojtěcha Dyka co nejdříve otěhotnět, zatímco pro starší je podstatnější, že se kvalifikovaly na mistrovství Evropy.

Do hry vstoupí ještě Jiří Langmajer coby svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí. „Moje sarkasticky napsaná role je vlastně osobní představa Petra Kolečka, jak by se on sám mohl - nebo chtěl - chovat obklopen ženami, až mu bude přes padesát,“ míní Langmajer.

V dalších rolích se objeví Jakub Prachař, Zdena Hadrbolcová, Marek Taclík, Leoš Noha, Igor Chmela, Jaromír Nosek nebo Jakub Gottwald, které doplní slovenští herci.

Nynější fáze natáčení končí, poslední závěry mají vzniknout na jaře v Ostravě, která hostí skutečný světový pohár v plážovém volejbalu. Premiéra filmu Přes prsty se plánuje na 29. srpna 2019.