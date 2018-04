Hapková zpívá Hapku. Husí kůži mám doteď, přiznává skladatelova dcera

Kdo jinej než já se jmenuje deska coververzí písní Petra Hapky a kdo jiný než skladatelova dcera Petra Hapková by se odkazu slavného otce měl ujmout. „Je to dělané s úctou, s citem a s radostí. Samozřejmě se to někomu nebude líbit, ale s tím se učím žít,“ směje se zpěvačka.