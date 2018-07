Dámský klín i zrádné spirály. Zakázaní slovenští umělci vystavují na Kampě

14:55 , aktualizováno 14:55

Letošnímu létu v pražském Museu Kampa bezesporu kraluje britský „fotograf královen“ Cecil Beaton. Přesto se v druhém patře Sovových mlýnů skrývá výstava, která může především Čechům a Slovákům předat mnohem více. Mapuje totiž neoficiální slovenskou výtvarnou scénu šedesátých až osmdesátých let s několika přesahy do let devadesátých.