On je taková Ester Ledecká našeho muzikálu, dobíral si Pechu Šteindler

„Stát na jevišti Národního divadla a koukat se do hlediště, kde sedí tak velká jména a osobnosti, je úžasný pocit. Jsem strašně rád,“ přiznal slovenský herec po skončení přenosu. Osmadvacetiletý Pecha zaujal titulní rolí v muzikálovém Rockym, v Kongresovém centru se v české verzi světového muzikálu střídá s již protřelým Janem Křížem.

„Půl roku jsem tím doslova a do písmene žil. Každou hodinu jsem Rockymu věnoval. Jako dítě jsem ho miloval, je to velká srdcovka a zásadní role v mém životě,“ řekl mladý herec k úloze, kvůli které musel podstoupit náročnou fyzickou přípravu. I proto v děkovné řeči zmínil svou snoubenku, že s ním vydržela, ač místo s ní trávil čas v posilovně.

Fyzickou náročnost role přitom v žertu zmiňoval už v nominačním medailonku Pechův herecký kolega Milan Šteindler. „Viděl jsem ho před tréninkem a to byl takovej normální štíhlej kluk. Po tréninku měl tady normálně pekáč buchet,“ ukázal si Šteindler na břicho. „On je taková Ester Ledecká našeho muzikálu,“ dodal ještě herec, který Rockymu dělá v muzikálu trenéra.

„Chci poděkovat svým rodičům, mamince a taťkovi, protože mě vozili všude, kam bylo potřeba jen proto, abych tady dnes mohl stát,“ uzavřel vážně Pecha svou řeč. „Jsem utvrzen, že to, co dělám, dělám dobře a měl bych to dělat dál,“ dodal po skončení přenosu ještě muzikálový herec, kterého diváci vedle velkých muzikálových produkcí mohou nově vidět i v komorním muzikálu Tick, tick... boom!, který od února uvádí pražské Divadlo Na Prádle.