Věřte šťastným náhodám, vzkazuje Aristone. Poslechněte si jeho novinku

Za jednu takovou „šťastnou náhodu“ zmíněnou v titulu desky by se dalo považovat i seznámení se slavným britským producentem Sachou Skarbekem. Došlo k němu před třemi lety v malém londýnském klubu, kde Aristone vystupoval sám s akustickou kytarou. Právě tam vzniklo přátelství, které loni vyústilo v první společné EP Gold.



Stejnojmenný singl se ujal nejen v českém éteru, ale zabodoval také v soutěži americké stanice MTV U a zpěvákovi tak otevřel cestu na pódia ve Spojených státech, kde v průběhu loňského roku odehrál desítky koncertů.

Není divu, že spolupráce dvou hudebníků pokračovala i letos. „Se Sachou jsme se shodli, že se chceme posunout nejenom hudebně, ale i textařsky. Zatímco na EP Gold řeším hlavně vztahy, tak na Happiest Accidents jsem chtěl přijít i s tématy, které se týkají dnešní doby a nové generace,“ vypráví Aristone. „Například v písni Eye Of a Needle upozorňuju na nebezpečí příliš častého až nezdravého používání sociálních sítí a jaký to má dopad na společnost. Písnička Happiest Accidents a zároveň i název alba nese pro mě velmi důležitý odkaz, který bych rád lidem předal. Happiest Accidents znamená nejšťastnější náhody. A právě tyto náhody jsou ty nejkrásnější v životě. Jsou to věci, které přijdou tehdy, když je nečekáme.“

EP Happiest Accidents vznikalo několik měsíců. Bylo nahrané ve známých RAK studiích v Londýně a představuje znatelný posun k indie-rockovému zvuku. „Se Sashou Skarbekem jsme byli na stejné lodi hlavně v jedné věci – nechtěli jsme se opakovat. Někdy mě tlačil až do poloh, kde jsem si říkal, že už to nemůžu hlasově zvládnout, ale právě to napětí a expresivita v těchto chvílích bylo přesně to, co Sacha hledal,“ vypráví Aristone.

Nové EP zpěvák živě představí nejdříve americkému publiku jako předskokan Marca Broussarda. Poté bude hostovat na turné Chinaski, které začíná 24. října. A zároveň na začátku listopadu startuje společné akustické turné s Jakubem Ondrou.