V říjnu dorazí Per Gessle, polovina populárních švédských Roxette

Marie Fredriksson, charismatická zpěvačka tohoto dua, byla na jaře 2016 nucena ze zdravotních důvodů přerušit turné k desátému studiovému albu Good Karma. Per Gessle se s tím vypořádal tak, že začal psát písně pro svůj sólový projekt a nový materiál ještě tentýž rok natočil v Nashvillu.

S několika členy koncertní doprovodné kapely Roxette, které doplnil o nové hudebníky, Per Gessle v létě roku 2017 absolvoval turné po Švédsku. Mimo jiné na něm propagoval první ze dvou minialb, která v Nashvillu nahrál. Šňůra byla úspěšná, a tak se rozhodl v projektu pokračovat.

„Vždy jsem miloval hraní s touto kapelou, a napadlo mě - proč bych nemohl dělat tu samou věc a věnovat se hudbě Roxette. Vzhledem k tomu, že Marie již nemůže vystupovat, na všechny naše písně by se jen usazoval prach,“ říká Gessle. „Marie je samozřejmě nenahraditelná. Ale dává nám své požehnání a oba si myslíme, že to by mohl být skvělý způsob, jak písně představit fanouškům v trošku jiném podání.“

Evropské turné s názvem Per Gessle’s Roxette odstartuje v Hamburku. Vstupenky na koncert v pražském Foru Karlín budou stát 1 490 korun a v sítích Ticketpro a Ticketportal budou k dispozici v pátek 6. dubna od 9 hodin.