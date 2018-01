Slečna, která nechce odejít? Několikrát se mi to stalo, přiznává Děrgel

Iva Janžurová, Josef Abrhám, Jiří Hrzán, Pavel Landovský. Když Jiří Krejčík v roce 1967 natočil vlastní adaptaci O’Caseyho komedie Pension pro svobodné pány, obsadil tehdejší nastupující generaci.

Ke klasice se nyní v pražském Divadle Palace vrací Jaromír Dulava, ovšem nikoli jako herec, ale právě z pozice režiséra. I on mezi dnešními mladými sáhl po známých jménech, v jeho Pensionu se objeví Marie Doležalová, Lukáš Příkazký či Anna Fialová a hlavní roli nájemníka Mulligana hraje Patrik Děrgel.

„Kvůli jednomu povyražení se mu totálně zhroutí svět. Pozve si slečnu, již pak nemůže dostat pryč a která způsobí takový skandál, že se mu rozpadne vše, co si vybudoval,“ přibližuje roli, kterou před padesáti lety ztvárnil Abrhám. Děrgel se Krejčíkovou verzí nenechal ovlivnit: „Viděl jsem to kdysi, ale teď jsem si to nepouštěl, nechtěl jsem.“

Střet různých společenských vrstev, do kterého Krejčík otiskl i dobovou úřednickou nadutost, má dle Děrgela stále co říci. „S Mulliganovou situací mám zkušenost. Několikrát se mi to stalo, i když to nedopadlo tak brutálně,“ přiznal. „Můj hrdina opakuje, že ona není tak velká dáma jako ty z jeho společnosti. To je dodnes aktuální, lidé často stále přes nos nevidí, s kým se stýkají.“

Patrik Děrgel

Děrgel, který je členem činohry naší první scény, v Divadle Palace příliš velký rozdíl nevidí. „Úžasný text s úžasnými kolegy a režisérem je stejná práce, jen v jiném prostoru. V Národním divadle máme všude obří scény, člověk si nemůže dovolit drobnokresbu či malá gesta, to tam vůbec nefunguje, divák by to neviděl. Tady je inscenace koncentrovanější na situaci, tak trochu návrat ke stylu Švandova divadla,“ vzpomíná na předchozí angažmá.

Pochvaluje si i zkoušky s debutujícím režisérem Dulavou. „Je to skvělý herec, ale dokáže od své profese odhlédnout, aby mohl režírovat. Přestane si představovat, jak by to zahrál sám, a vychází z nás,“ chválí Děrgel. Hra má v Divadle Palace premiéru 24. ledna.