Tajemné McCartneyho alter ego. V záplavě reedic vychází i Thrillington

Především proto, že v ní přicházejí dvě z McCartneyho poměrně čerstvých desek. Jeho zatím poslední studiové album New, jež vyšlo v roce 2013, a Chaos and Creation in the Backyard z roku 2005. Co můžou fanouškům nabídnout?



Žádné bonusy tu k dispozici nejsou, novodobý McCartneyho archiv zjevně nedisponuje nedodělky, které by stálo za to pustit dodatečně do světa. Obě nahrávky se tedy především pyšní tím, že vycházejí nejen na CD, ale také na vinylu, a to jak v luxusní podobě 180gramové desky, která se vyznačuje lepšími zvukovými vlastnostmi, tak na sběratelsky zajímavých vinylech barevných. V případě těchto desek to bude růžový, respektive zlatý vinyl.

Chaos and Creation in the Backyard nahrál McCartney prakticky sám, ale poprvé od roku 1984 si přizval producenta, konkrétně Nigela Godriche známého především ze spolupráce s Radiohead. New vzniklo z větší části s McCartneyho koncertní kapelou a ve své době představovalo svěží a energický pop. Na vyznění písní se pozitivně projevilo jeho třetí manželství s Nancy Shevellovou.

Já a Linda

Třetí položkou staronové kolekce je opětovně vydané výběrové album Wings Greatest, které prvně spatřilo světlo světa v roce 1978, tedy jen jednu řadovou desku před rozpadem McCartneyho pobeatlesovské kapely. A důležité je tím, že se na něm objevily hity jako Another Day, Junior’s Farm, Hi, Hi, Hi a Mull of Kintyre, do té doby vydané jen na singlech.

Ale asi největší poprask vyvolá nová verze desky Thrillington, která byla odjakživa vyhledávaným sběratelským předmětem. Proč? V první řadě proto, že v roce 1977 nevyšla pod jménem Paula McCartneyho ani Wings. Exbeatle tu popustil uzdu své hravosti a natočil instrumentální verze všech písní ze své desky Ram. Učinil tak ovšem pod pseudonymem.

Nahrávka, která později vyšla pod názvem Thrillington, vznikla ještě před vydáním desky Ram v roce 1971. McCartney tehdy požádal dirigenta Richarda Anthonyho Hewsona o orchestrální aranžmá, on sám s manželkou Lindou na desce hrál a výsledkem byla docela svěží nahrávka.

Jenže zrovna dával dohromady Wings, takže deska skončila u ledu a zjevila se až v roce 1977. Údajně ji nahrál smyšlený britský světák Percy „Thrills“ Thrillington, který se s McCartneym přátelil, jak aspoň stálo v doprovodném textu Clinta Harrigana, což byla samozřejmě další z přezdívek, ve skutečnosti jej napsal sám Paul. Dokonce si pod Percyho jménem zaplatil novinové inzeráty, v nichž líčil Thrillingtonova dobrodružství.

Jak se dalo čekat, rychle se rozšířily zvěsti o tom, že album ve skutečnosti nahrál sám McCartney. Ale navzdory tomu, že cosi v tom smyslu postupně trousil i John Lennon, autor identitu Percyho Thrillingtona udržel skrytou až do roku 1989, kdy odpověděl na přímou otázku novináře – samozřejmě jsme to byli já a Linda.

Thrillington vyšel v reedicích v letech 1995 a 2004, tehdy však pouze na CD. V roce 2012, kdy McCartney pustil do světa vyčištěnou verzi alba Ram, byly instrumentálky součástí jeho deluxe verze. Tehdy dokonce Percymu založil vlastní účet na Twitteru. Nyní po jednačtyřiceti letech vychází jako vinyl – nejen pro sběratele je to jasná příležitost.