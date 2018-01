Roztancovat lidi na blues? Vzal jsem to jako výzvu, tvrdí Parov Stelar

Jak se stalo, že průkopník elektroswingu jako vy natočí na svou loňskou desku The Burning Spider bluesové skladby?

Víte, můj svět je samplování a vždycky jsem rád různé druhy hudby míchal dohromady s moderními rytmy. A swingu či charlestonu už jsem se věnoval tolikrát, že bylo na čase přijít s něčím novým, jinak bych se mohl začít nudit. To nechci! Zaslechl jsem skladbu Mojo Hand od Lightnin’ Hopkinse, která mě dostala svou náladou. Vzal jsem to jako výzvu: blues rozhodně není taneční hudba, dokážu z ní něco takového udělat?

Jak na tu proměnu reagovali fanoušci?

Upřímně jsem z toho byl před vydáním alba pěkně nervózní. Ale dopadlo to mnohem líp, než jsem čekal. Myslel jsem si, že přijdou reakce typu: No tak, vrať nám ty staré pecky. Naštěstí se to nestalo.

Parov Stelar - Everything Of My Heart

Už víte, kam se posunete dál? Protože nové desky vydáváte skoro každý rok.

To je těžko říct. Když jsem dělal The Burning Spider, tak jsem už hotové album vyhodil a začal znova od začátku, to se někdy stane. Ale myslím, že další deska bude víc elektronická, rozhodně zase jiná. Ale víc vám teď neřeknu.

Co bylo špatně s první verzí The Burning Spider?

Až moc se podobala mým předchozím nahrávkám. Poslechl jsem si ji a řekl si: Jo, dobrá, ale to je málo. Chci něco mimořádného, speciálního, ne se jen opakovat. Zachoval jsem jen dvě písně, Beauty Mark a Mama Talking. Zbytek doteď odpočívá někde na mém harddisku.

Stejně jako několikrát v minulosti jste i zde spolupracoval se svou manželkou Liljou Bloom, konkrétně na písni Step Two. Jak vám to funguje?

Popravdě velmi dobře. Vždycky je jednodušší pracovat s někým blízkým. Samozřejmě se ve studiu někdy hádáme. Ale jde o to, že když začnete dělat s cizí zpěvačkou a něco se vám nezdá, snažíte se být slušný a jemně vysvětlovat, co by mělo být jinak. Ale já a Lilja se známe dlouho a dobře. A když je něco sra***, tak to prostě řeknu, nemusíme si na nic hrát.

Hodně vašich písní se objevilo v reklamách. Umělci s takovým využitím často mají problémy. Vám to zjevně nevadí.

Hudební byznys se dnes opět vrací pod kontrolu velkých vydavatelství. Mají pod palcem hlavně playlisty rádií. Ale jedna cesta, jak šířit svou muziku, existuje – reklama. Navíc jsem zjistil, že reklamní agentury nechtějí rádiové hity, ale něco skvělého, leč neoposlouchaného. Streamováním na Spotify a jinde moc peněz nevyděláte a z něčeho žít musíte. Toto je způsob.

Jak bude vypadat váš pražský koncert?

Zcela jsme předělali naši show, zazní stará klasika, ale taky hodně písní z nové desky. Taky jsme kompletně změnili vizuální stránku koncertu. Jako vždy to bude velkolepá párty, ale tentokrát aspoň místy muzikálnější než dřív.