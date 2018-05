VIDEO: Ondřej Ruml točil klip na Kubě, sám a na telefon

„Kubánská hudba je nesmírně pestrá a plná temperamentu. Rytmicky je to úplně něco jiného, než na co jsem zvyklý ze swingu nebo jazzu a to mě fascinuje,“ říká zpěvák. Pro záběry do nového videoklipu k tomuto slavnému evegreenu se proto vydal přímo na svou oblíbenou Kubu. Klip celý vznikl jen prostřednictvím Rumlova telefonu.

„Rozhodl jsem se, že budu točit na svůj iPhone 7, který disponuje slušnou kvalitou záběrů. Díky tomu se mi navíc podařilo být mnohem nenápadnější, než kdybych s sebou měl celý štáb s velkou kamerou. Výsledkem jsou autentické záběry, jež zachycují tu jedinečnou atmosféru, kterou Kuba oplývá,“ popisuje okolnosti netradičního natáčení, při kterém mu pomáhala i jeho kubánská manželka Doris Martinez.