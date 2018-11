Ondřej Ruml s Bolkem Polívkou vyprávějí vánoční Zapomenutý příběh

„Zapomenutý příběh vypráví nejen o narození Ježíška v Betlémě, ale i o tajemném zrození zářivého světla v nás. To světlo se v nás může rozsvěcet každý den – drobnými dobrými skutky, láskou k druhému člověku,“ říká Bričkovský.

Na rozdíl od jeho předchozího ryze sólového alba Nahubu je zde Ruml součástí většího kolektivu. „V únoru mě oslovil David Rotter, který Bričkovského písně zaranžoval, a říkal, že si mysleli na mě. Že bych to mohl nazpívat. Pak se pár měsíců nic nedělo a v červnu mě napadlo, že pokud to do Vánoc chceme dotáhnout, musíme zamluvit studio a začít něco dělat,“ líčí Ruml.

Je věčný paradox, že většina vánočních desek vzniká v létě. Ani Bričkovský skladby nepsal během adventu, ale loni o prázdninách. „Líčil mi, že seděl na zápraží svého kamenného domu, bylo neskutečné vedro a jemu najednou v hlavě začaly vznikat melodie a snad i texty,“ vypráví Ruml. „Takže vzal kytaru, brnkal si, nahrával na diktafon a za hodinu a půl měl jedenáct skladeb vánočního příběhu.“

Podobně neskutečným tempem vznikala i nahrávka. Ve studiu na ní pracovali jen čtyři dny. „Vše šlo tak lehce, až s podivem. Získal jsem termín koncem července, obvolal muzikanty a kupodivu všichni mohli. Domluvil jsem dva dny zkoušení a zase se všichni shodli. Ve studiu jsme první den nahráli základy, tedy rytmiku, já tam třeba hraju na cajon. Druhý den jsme dotáčeli perkuse, třetí den jsem to celé nazpíval. Poslední den přijel dětský sbor a dotočil vokály,“ říká Ruml.

Ostatně těžil z toho, že skladby i jejich aranže byly dávno dopředu připravené. „Nemám rád, když se ve studiu ještě něco zkouší. Kapela má přijít a vědět, co chce. Nejde to v každém žánru, ale tady se to povedlo,“ připouští Ruml a dodává: „Vlastně poprvé vydávám autorské písně. Dělal jsem covery Ježka, Voskovce a Wericha, Nahubu byla taková hlasová ekvilibristika. A najednou mi bůh konečně přihrál obyčejnou píseň. Z toho mám obrovskou radost! Protože jsem pořád poslouchal, že nemám písničky pro lidi.“

Deska Zapomenutý příběh vychází v pátek a neotřelý projekt se dočká také živého nastudování.

Celkem je nasmlouvaných pět prosincových koncertů v Jablonci nad Nisou, Liberci, Ostravě, Novém Městě na Moravě a Nymburce, 10. prosince se v pražském Divadle Radka Brzobohatého uskuteční křest.

„Tam dorazí i Bolek Polívka, takže to předvedeme živě, jak to leží a běží. Je to album specifické tím, že jde o jednolitý příběh, spíš vlastně divadelní představení. Tudíž dává smysl odehrát je takhle celé, asi víc než u jiných desek,“ uvažuje Ruml.