Jeden singl v žebříčku Billboardu ještě nic neznamená, říká Lounová

Více než o běžný koncert má jít o velkolepou show, kde se kromě kapely objeví pěvecký sbor, taneční skupina či mažoretky. „Mezi hosty bude Sebastian i skupina Poetika. Chybět nebudou ani pyrotechnické efekty od firmy, která dělala pro Leoše Mareše nebo Marpa,“ avizuje Lounová. Po celé délce sálu bude navíc molo, aby si návštěvníci mohli zpěvačku užít opravdu zblízka.

Lounová netají, že inspirací jí jsou koncerty velkých amerických hvězd, a chce, aby fanoušci měli její hudbu doplněnou o vizuální zážitek. „Práce na tom je obrovská, ale já to miluju a stojí to za to. Ve třinácti jsem přijela na svůj první velký koncert – na Michaela Jacksona. A to je můj velký vzor,“ vysvětluje.

Album Hudba a já bude žánrově pestré. „Nedělám čistý pop, folk či dance, ale mám přesahy. Občas zpívám vyloženě rokenrol, ale v americké hitparádě jsem měla opravdu taneční věc. Na novince budou jen české písničky, ale už mám hotovou i americkou desku.“

Cože? Americká deska? Americká hitparáda? „Ano, moje píseň Dark Day byla sedm týdnů v žánrovém žebříčku časopisu Billboard. Já se tím moc nechlubím, protože jedna píseň nic neznamená. Teď nasadíme druhý singl a až pokud budou úspěšné tři, začne to tam někdo vnímat,“ připouští Lounová.

Vzniklo to náhodou: „Jezdila jsem do Ameriky nahrávat a trochu se učit. Zároveň jsem točila dokument o pouličních umělcích. Udělali jsme pokus. Hrála jsem na ulici ve třech různých podobách a zajímalo nás, na co budou lidi víc reagovat. Přišel za mnou člověk, že jeho bratr má vydavatelství. A tomu se moje muzika líbila.“