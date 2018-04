Prezidenti, legionáři, okupanti. ČTK slaví své století unikátní výstavou

Výběrem z unikátně dochovaného sedmimilionového archivu snímků se ČTK připojuje k oslavám stého výročí vzniku republiky a připomíná, že vznikla ve stejný den jako Československo.

„Od svého vzniku byl osud ČTK v dobrém i zlém těsně spjatý se všemi historickými peripetiemi republiky,“ uvádějí autoři výstavy, dlouholetí reportéři agentury, z nichž většina dnes působí v jejím vedení. Produkce ČTK je za léta její existence velmi rozsáhlá a různorodá.

Ne všechny archivy však přežily celá desetiletí - při ničivém požáru v poslední den druhé světové války dokumentace lehla popelem a ušetřen zůstal jen fotografický archiv, shodou okolností byl tehdy umístěn mimo centrální budovu. Jeho svědectví o uplynulých sto letech zůstalo úplné, a proto se autoři výstavy rozhodli pro fotografickou prezentaci.

Jak řekl při čtvrteční vernisáži generální ředitel ČTK Jiří Majstr, podařilo se jim skoro nemožné. „A sice vybrat mozaiku silných příběhů - protože každá reportážní fotografie je příběh - a zajímavých ilustrací ke každému ze sto roků státu. Jsou tu před vámi prezidenti, legionáři, olympijští medailisté, první miss Československa, spisovatelé, herci, umělci, lidé práce, okupanti, chvíle světodějné i v podstatě banální,“ uvedl.

Masaryk a fotoarchiv

Připomněl také, že agenturní fotoarchiv, svou celistvostí a historií unikátní, není stejně starý jako celá agentura. Vznikl až několik let po jejím založení, a to když předsednictvo vlády, které ČTK v té době řídilo, do agentury převedlo a do péče jí svěřilo fotografie pořízené oficiálním fotografem prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.

„Sám prezident se dokonce, a říkám to samozřejmě se značnou nadsázkou, stal v jistém smyslu jedním ze šéfredaktorů tehdejší obrázkové redakce. ČTK totiž v té době neměla žádné zdroje fotografií zahraničních osobností, a tak požádala prezidentskou kancelář, aby směla fotografovat zahraniční návštěvníky prezidenta. On s tím souhlasil, ale určil, že bude osobně rozhodovat o tom, kdo se fotit bude a kdo nebude,“ řekl.

Výstava ve Valdštejnské zahradě potrvá do 18. května. Poté bude putovat po šesti městech v republice a vrátí se do Prahy v říjnu, tedy na samotné výročí založení Československa i agentury.