Jsem znechucen, vzkázal k odvolávání děkana senátu FAMU Jaroslav Brabec

Redakce iDNES.cz oslovila Víta Klusáka ohledně shrnutí závěrů pondělního nočního pléna, zda je pravda, že akademický senát FAMU má již dost podpisů, aby mohl návrh na odvolání děkana podat podle jednacího řádu a jaký bude další postup.

Klusák odkázal na předsedkyni akademického senátu Helenu Bendovou. Ta pouze vzkázala: „Jedná se o interní záležitost školy, probíhají různá jednání a i proto nechceme za akademický senát tuto věc medializovat.“

Členové senátu kritizují Holého za nedemokratické chování, umělecká rada FAMU naopak ocenila, že se snaží postavit „benevolenci“, která vládla na škole za předešlého vedení. Za Holého, který byl zvolen akademickým senátem v roce 2016, se postavili filmaři jako Helena Třeštíková či Jiří Strach, v případě jeho odvolání hrozí odchodem řada vedoucích kateder včetně Brabce.

Na příštím zasedání akademického senátu, který tvoří pět pedagogů a čtyři studenti, se má 24. května vedle děkana probírat právě Brabcův dopis. V něm reagoval na zkušenosti z minulého zasedání senátu. „Přesvědčil jsem se tu, že patrně jedinou ambicí senátu je jít proti děkanovi, který se pokouší do léty rozvrácené instituce vrátit smysl pro profesi a odpovědnost každého jednoho člena potencionálního štábu filmového týmu,“ píše Brabec.

„Jste proti jakékoli autoritě, která chce něco konkrétního, co není v souladu s vaším jasně manifestačním záměrem. Jsem znechucen tím, co se na FAMU děje. Mám čisté svědomí v tom, co jsem na katedře udělal, ale jsem připraven kdykoliv odejít z prostředí, kde plácání na sociálních sítích ničí pověst fakulty, na jejíž kredit se odvoláváte,“ potvrdil Brabec.

Konečné slovo má podle zákona rektor AMU, který může odvolat děkana z vlastního podnětu, a to pouze po předchozím vyjádření akademického senátu fakulty a se souhlasem akademického senátu v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo poškozuje zájem školy.