VIDEO: Objevy Óčka zahrnují popovou rádiovku i anglickou píseň do klubů

Kapela Pomlky vystoupila z původně folkové škatulky a rozhodla se pro výraznou popovou produkci. Královéhradečtí hudebníci chtěli udělat písničku s ambicí rádiového hitu, což se v případě skladby Tiká mi na poplach povedlo. „Je to veselé, sympatické a ten refrén je bezvadný,“ zhodnotil singl Michal Malátný. „A do rádií to určitě je,“ shodl se s kolegou Františkem Táborským z Chinaski.

Na festivalu Rock for People, kde kapela v rámci KB Band Academy úspěšně vystoupila, se seznámila s muzikantem a režisérem Jakubem Mahdalem. „V klipu jsou tam záběry, kdy leží všichni spolu a zpívají, drží se za ramena... je znát, že členové kapely jsou hlavně kamarádi,“ prozradil během natáčení Mahdal.

Vzhledem k chytlavému refrénu s „tikáním“ se do klipu dostalo i velké množství retro budíků, které pomáhala shánět po trzích a blešácích i moderátorka pořadu Nikola Čechová.

Berounská skupina Save the Emotion vsadila na mladého a talentovaného Damiána Kučeru z kapely Skywalker a jeho domácké studio. Vznikla kytarovka I’m Not Whole. „Je to píseň o emocích a o tom, že se necítím úplný,“ přiblížil singl zpěvák Dane Klika, napůl Američan.

„Pěkná písnička, mně se teda líbí. Umíte hrát, je to i pěkně zaranžované. Má to britský šmrnc, bezvadné,“ zhodnotil písničku po prvním poslechu Malátný.

V klipu kapela spolu s ostříleným režisérem Ondřejem Urbancem stavěla na výrazném stylingu. „Outdoorových klipů se dnes vytváří strašně moc a ty ateliérové se u kapel netěší největší oblibě,“ vysvětluje režisér. „Kluci zpívají anglicky, takže jsem se rozhodl udělat image, která těm textům odpovídá. Styl, který by si mohla kapela udržet a jemuž lze věřit,“ dodává.

Vznikl klip ve vintage stylu s luxusním jaguárem ze šedesátých let, drahými obleky a krásnou modelkou Vindy Krejčí. Vizuální zážitek umocňují různé projekce. Inspirací pro stylizaci zpěváka byl film Control, ve kterém režisér Anton Corbijn sleduje životní osudy frontmana kapely Joy Division Iana Curtise.

Kapela Save the Emotion

„Cítím tam naději, že se nebojím o budoucnost české hudby, že mladí lidé jsou tady šikovní. My v jejich věku bychom tohle nikdy nezahráli,“ zhodnotil singly obou kapel Michal Malátný. Úroveň letošního ročníku ocenila i Barbora Poláková, další host projektu: „Vůbec bych nepoznala, že jde o začínající kapely.“

Šance kapel prosadit se posoudil v pořadu také muzikant a producent Jiří Burian: „Save the Emotion to budou mít o hodně těžší než Pomlky, které s tou češtinou a hereckým přednesem jsou přesně to, co tady ta scéna má ráda.“