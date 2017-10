VIDEO: Óčko představuje objevy, jeden klip inspirovali i Burton s Deppem

Kapela Mech vznikla loni v lednu a singl Oceán měla původně v šuplíku. Jeho autorem je zpěvák Vojta Hondl. „Pro mě je to hodně intimní písnička, je to mé vlastní hledání. Ten Oceán je metafora světa, mě a každý si tam může najít tu svoji,“ říká Hondl. Původně anglickou píseň se pětice z jižní Moravy rozhodla přetextovat do češtiny, čehož se ujala zpěvákova sestra.

Kapela trochu zariskovala a na produkci singlu se domluvila s Pavlem Balcárkem, který je v této roli nováčkem a spolupráci bral jako příležitost (a je bratrem Honzy a Lukáše Balcárkových z kapely Light & Love). Vznikla pomalá balada se silným emocionálním nábojem.

Mech – Oceán

„Děkuju vám za to, že jste to udělali, mám radost, že existuje pořád to krásno, které z vás vnímám,“ říká k výsledku Hrůza. Ani k českému textu nemá výhrady. „Je to krásná lidská touha hledat štěstí i v tom oceánu, kde se někdy plácáme a topíme.“

K natáčení klipu si kapela vybrala svého kamaráda Radima Zbořila, který má za sebou několik vizuálně výjimečných a úspěšných klipů, například dělal Words pro Emmu Drobnou.

„Parádně odvedená práce, jak člověka, který to natáčel, tak kluků, kteří šli i do pozic, ve kterých se možná necítili úplně v pohodě,“ soudí raper a režisér Paulie Garand, jenž kromě svých vlastních klipů točil pro Tomáše Kluse nebo Lenny. Kapela do klipu z rozpočtu od Komerční banky, která pořad sponzoruje, investovala třicet tisíc korun. „Ten klip je fakt dobrý... Kamera, kompozice, barvy a ten abstraktní příběh je naprosto boží věc. Vůbec nechápu, že to stálo tak málo peněz,“ dodává Garand.

Burton s Deppem

Oscar Mike je hudební nadšenec, zpěvák, písničkář a srdcař. Energický živel a umělecký typ, který si potrpí na dobrý vkus, anglické texty a chytlavé melodie.

Mike složil píseň Kissy Kissy La, na které se však kapela Raptor Five, se kterou se jako frontman přihlásil do KB Band Academy, odmítla podílet, a rozhodla se proto v polovině natáčení seriálu ukončit svou účast. Mike tedy zůstal sám a píseň nahrál jako sólový umělec.



Na produkci singlu se domluvil se zkušeným Ondřejem Žatkuliakem. Mike si prosadil pro současný pop neobvyklé postupy včetně „beatlesácké“ melodické linky. Žatkuliak říká, že ho mile překvapilo, jak žánrově velký rozptyl skladba unesla a že vše stále drží dohromady.

Na podobu klipu, který natočil režisér Matěj Pichler, přišel hudebník ve snu. „Vynořil se mi takový noirový výjev, že jsem jel v autě s holkama,“ vzpomíná. Inspirací mu též byl film Ed Wood od Tima Burtona s Johnnym Deppem.

Oscar Mike – Kissy Kissy La

„Jsem z toho docela nadšený, protože to k té písni sedí. Baví mě, že jsi se nebál udělat černobílý klip hned na začátek, to je super,“ říká Garand. Ocenil také zpěvákův herecký výkon, který jinak u začínajících interpretů považuje za kámen úrazu.

„Oba singly nebudou mít lehké se v současném mainstreamu prosadit. Píseň Kissy Kissy La pro svou oldschoolovou aranž a použití angličtiny a singl Mechu pro svůj pomalý melancholický ráz,“ tvrdí šéfdramaturg Óčka Alexandr Guha. „Stejně tak se obě videa vymykají z aktuální klipové produkce známých hitů. V tvorbě v rámci pořadu KB Band Academy jsme však přesto upřednostnili kvality a osobní autorský přístup interpretů nad snahou vyhovět zavedeným komerčním postupům.“