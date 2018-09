VIDEO: Osm let jsme hráli jen za benzin a pivo, vzpomínají Chinaski

„Prvních osm let jsme hráli za benzin a pivo. Potom jsme v roce 1995 vydali první desku a tam byl singl, na který jsme natočili klip s mladým a neznámým režisérem Honzou Hřebejkem,“ vzpomíná Michal Malátný na vlastní začátky. „Píseň se jmenovala Pojď si lehnout a podle mě ji už dneska vůbec nikdo nezná.“

Premiéra ve čtvrtek Jak oba singly vznikaly a jak je kapela Chinaski zhodnotila, uvidíte na Óčku v pořadu KB Band Academy. Premiéra ve čtvrtek 14:30, pátek v 16:00, sobotu 18:00 a v neděli 15:00.

V rámci akademie získávají kapely od osobností české hudební scény také zpětnou vazbu ke své tvorbě. Kapela Pomlky představila melodickou písničku Tiká mi na poplach, u které Michal Malátný ocenil především chytlavý český refrén. Kapela Save the Emotion v čele se zpěvákem Danem Klikou, jehož rodným jazykem je angličtina, zas vsadila na britskou kytarovku s názvem I’m Not Whole. Oba singly budou premiérově představeny v pořadu.

Klika měl navíc na Malátného dotaz, kdy a jak k němu přichází tvůrčí inspirace. „Nad texty vlastně přemýšlím celý den. Když jsem vzhůru, tak mi furt něco jede v hlavě. A nejlepší je to večer, když skončí koncert. Jsem napumpovaný, rozjetý a nemůžu jít hned spát. Kluci jedou na hotel autem a já schválně jdu pěšky. A nejvíc miluju, když se v cizím městě ztratím. To se mi nejlíp píšou texty,“ líčí Malátný.

Ukázku z pořadu, který Óčko v premiéře odvysílá ve čtvrtek 20. září ve 14.30 hodin, najdete na videu.