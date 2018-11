Dobudeme tu obří O2 arenu! Velký sen má stále více zdejších muzikantů

Multifunkční pražská O2 arena byla dosud vyhrazená především obřím koncertům. Tedy tuzemským kapelám, které už stejně jely šňůru po halách, turné zahraničních skupin a případně show třeba s filmovou hudbou.

Jenže v poslední době si začínají na největší halu v zemi brousit zuby i hudebníci, kteří do skutečné první stadionové ligy přece jen docela nepatří. Krůček po krůčku do halové velikosti dorostl například Marpo, který se však v O2 areně nezasekl a po Marpoareně chystá Marpodrome – 28. září 2019 se představí na Letišti Letňany, na místě konání koncertů Guns N’Roses nebo Rolling Stones.

Ale zpět na rozhraní Libně a Vysočan. Už v pátek tu s hosty oslaví dvacet let na scéně kapela Škwor. Původní termín o týden dříve musela posunout kvůli tenisovému Fed Cupu. „Myslím, že nápad udělat O2 arenu byl přirozený proces a pro nás logické vyústění naší dosavadní kariéry. Škwor nikdy nechtěl stagnovat, proto je to pro nás výzva a povinnost,“ komentuje rozhodnutí frontman kapely Petr Hrdlička.



Tři pokusy Leoše Mareše

Stejné výročí na stejném místě bude 24. ledna 2019 slavit Divokej Bill. Také parta kolem Václava Bláhy chtěla hlavně fanouškům nadělit dostatečně velkolepý koncert. „Aby byl komfortní se vším všudy, tak první volba padla na O2 arenu. Je to samozřejmě trochu adrenalin, ale ten k nám patří,“ shoduje se kapela.

Na květen a hned na tři večery po sobě si halu zamluvil také Leoš Mareš, který zřejmě stále nemá dost. Začalo to loňským „jediným koncertem v životě“ v pražském Foru Karlín. Dvakrát O2 arenu zaplnil už letos v dubnu a nejspíš další opulentní show chystá i na příští rok. Slibuje „dosud neviděnou, spektakulární, pohyblivou scénu s přechodovými lávkami, centrálním i oválným pódiem vedoucí napříč halou“, díky čemuž by diváci měli být jeho show co nejblíž.

Možná nejvíc pozornosti budí koncert Bena Cristovaa, ohlášený na 21. září. Zpěvák v hale oslaví deset let na hudební scéně a po několika týdnech zbývají z otevřených sektorů v dolním patře arény už jen desítky lístků.

Rovněž jako kariérní výroční koncipuje svůj koncert v O2 areně naplánovaný na 3. prosince 2019 Miro Žbirka. „Vracím se tam po sedmi letech. Dodnes mám husí kůži, když si vzpomenu, jak nádhernou oslavu narozenin mi tenkrát připravili všichni přítomní,“ říká.

A tím jízda nekončí. V kuloárech se mluví o dalších koncertech českých hudebníků v roce 2020, které však dosud nejsou stoprocentně potvrzené. Zkrátka platí, že čeští muzikanti mají chuť na haly.