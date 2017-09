RECENZE: Jateční love story. Vítězná romance Berlinale čaruje humorem

Romance se zpravidla považuje za nedůstojnou slovutných soutěží, natož aby je vyhrála. Maďarská scenáristka a režisérka Ildikó Enyedi však křehkým a překvapivě zábavným příběhem plaché zralé lásky zrozené na jatkách odzbrojila i porotce.

Navíc důvtipně klame tělem: od záběrů jelenů na bílém sněhu se čeká unylá přírodní lyrika, od drsných rituálů porážky skotu zase plakátová agitka ochránců zvířat. Ani jedno z toho ovšem neplatí, oba zvířecí motivy zapojí autorka do děje mnohem originálněji, věcněji a bez obvyklé vyprázdněné symboliky.

Od diváků žádá jediné: aby důvěřovali vlastní zvědavosti. Zprvu totiž film O těle a duši zdánlivě aspiruje na další z komorních milostných dramat, střídajících krásné obrazy a kradmé pohledy. Jenomže pak se v podniku stane bizarní událost, která si vyžádá muže zákona uplácené pravou svíčkovou a policejní psycholožku, jejíž komisní výslechy nastolí tón absurdní grotesky. Načež se právě od nich odvíjí sbližování dvou uzavřených bytostí, navzdory věku kouzelně dychtivých a současně zranitelných jako děti.

V chladném sterilním prostředí bílých plášťů, kde věčně odkapává voda i krev, s ozvěnou hovorů v závodní kantýně i tichých úkonů samotářských večerů se krok za krokem vyjevují osobnosti obou hrdinů, které ztvárnili Alexandra Borbély a Morcsányi Géza. On je pozdní debutant, ona rodačka z Nitry s nedlouhou zkušeností; přesto jejich herecký soulad působí neskutečně přesně a nenuceně. Jsou dojemní, aniž by žebronili o soucit, podivínští, aniž by šli do hysterické krajnosti, zábavní, aniž by metali kozelce, a vůkolní živočišnost nasávají, aniž by sklouzli k hrubosti.

O těle a duši Maďarsko, 2017, 116 min Režie: Ildikó Enyedi Scénář: Ildikó Enyedi Hrají: Morcsányi Géza, Alexandra Borbély, Zoltán Schneider, Ervin Nagy, Zsuzsa Járó, Attila Fritz, Rozi Székely, Nóra Rainer-Micsinyei, Pál Mácsai, Éva Bata Hodnocení­: 80 %

Nadto jateční love story odmění trpělivého diváka důmyslnou stavbou, která plynule zvyšuje napětí, tempo, vzrušení i dávky smíchu. Zejména hrdinčin „vědecký přístup“ k možnému intimnímu sblížení se stupňuje od detailu k detailu, ať si přehrává dialogy se slánkou a pepřenkou, nechává si radit od uklízečky, kupuje „zamilovanou“ hudbu či snaživě sleduje pornofilmy, k nimž přikusuje gumové medvídky.

I když neobratnost hrdinů leckterého diváka šalebně uchlácholí, takže ho nový dramatický zvrat může zaskočit, režisérka dobře ví, jaké finále si žánr žádá – ale dokáže zákony sladkobolné romance splnit bez uzardění. Měkce samozřejmá nálada trvá do posledního záběru. A pokud si člověk odmyslí jistou monotónnost, kterou v sobě nese střídání scén ze života lidí a zvířat, vezme romantiku podle Ildikó Enyedi rád na milost. Neboť je vynalézavá, čistá, něžná a svým humorem nejen očišťuje, nýbrž mnohdy i čaruje.