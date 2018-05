Kdo je Nowhere Boy? Kluk John Lennon, kterého hraje Aaron Johnson

Klíčovým pro dané období byl vztah budoucího muzikanta ke dvěma dominantním ženám jeho výchovy. Starala se o něj teta Mimi, sestra jeho matky Julie, která se teprve později vrátila do synova života a podpořila jeho hudební sny.

Režisérka životopisu Sam Taylor-Johnsonová se radila se svým přítelem a Lennonovým kolegou z kapely Paulem McCartneym, jenž ve scénáři našel pár omylů.

Například Lennon prý nejezdil v horní části patrového autobusu, jeho teta nebyla tak jízlivá, píseň In Spite of All the Danger nevznikla jako hold Lennonově matce. Ale nakonec se shodli, že nejde o dokument, takže nepřesnosti nevadí.

Hlavní roli ve filmu založeném na vzpomínkách Lennonovy nevlastní sestry, nyní 71leté Julie Bairdové, dostal Aaron Johnson. Vynesla mu vedle jiných poct cenu Empire Movie Award pro nejlepší herecký objev – a navíc i životní partnerku.

Třebaže je představitel Johna Lennona o třiadvacet let mladší než režisérka snímku, při společném natáčení před devíti roky se do sebe zamilovali, vzali se a mají spolu dvě děti. Oba o sobě od té doby dali vědět i jinak, on postoupil do superhrdinských komiksů jako mutant nadaný výjimečnou rychlostí Pietro Maximoff alias Quicksilver, ona natočila první díl erotické trilogie Padesát odstínů šedi, načež kvůli rozepřím s autorkou knih projekt opustila.