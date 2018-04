Zombie i roboti. Kult seriálů, o kterých ctitelé Ordinace nemají tušení

Oba projekty spadají do žánru sci-fi, oběma vynesla úvodní sezona spoustu cen a v obou se vychází ze slavné předlohy. Příběh služebnice natočený podle románu Margaret Atwoodové popisuje totalitní systém budoucnosti, v němž mají sexuální otrokyně rodit děti pro vymírající svět, Westworld inspirovaný stejnojmenným autorským filmem Michaela Crichtona z roku 1973 se odehrává v budoucím zábavním parku s kulisami Divokého západu, kde se vzbouří roboti.



Na pomezí sci-fi a fantasy se však pohybují i jiné dubnové starty. Stanice AMC například spoléhá na pokračování dvou svých vlajkových lodí. Ve třetí řadě cyklu Into the Badlands se vrátí bojovník Sunny, který se vydal na pouť zpustošenou zemí s nemocným synem, už čtvrtou sérii pak hlásí příběh Živí mrtví: Počátek konce, v němž obraz světa po zkáze symbolizují zombie. Fanoušky žánru zaměstnává zejména otázka, jak přestoupí do nové zápletky jedna z tradičních postav sesterského projektu Živí mrtví.

Skutečné příběhy

Také stanice AXN ohlašuje premiérové díly, a to vojenské ságy Tým SEAL sledující osudy členů elitní jednotky amerického námořnictva. Navíc nasadila odlehčenou novinku Carter, v níž Jerry O’Connell hraje hollywoodskou hvězdu krimiseriálu Volejte Cartera, jež se po trapasu vrací do rodného Zapadákova a po boku kamarádů si tam zkusí práci skutečného detektiva.

Z naprostých novinek, které již odvysílaly úvodní díly, se o nejvyšší hodnocení přetahují dvě „téčka“ založená na skutečných událostech. The Terror, k jehož producentům patří Ridley Scott, oživuje historickou záhadu zmizelé polární výpravy, zatímco Trust, jejž natočil oscarový Danny Boyle, líčí případ únosu vnuka miliardáře Gettyho.

A rozhodně to dělá zajímavěji než nedávný film na stejné téma Všechny prachy světa. Přinejmenším ukazuje, že nejen lakotný dědeček nebyl žádné neviňátko.