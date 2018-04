Sólo pro Noela Gallaghera. Ač přijíždí jen půlka Oasis, Wonderwall zazní

Když byli britští Oasis na vrcholu, přirovnávali je často k Beatles. Kvůli chytlavosti, drzosti i raketové popularitě, jež je potkala. A s legendární kapelou pojí bratry Gallagherovy také věčné vzájemné napětí vrcholící bouřlivým rozchodem v roce 2009.

Od té doby jsou Liam a Noel sami za sebe a ten druhý jmenovaný, o pět let starší a o něco méně bouřlivý, dorazí právě dnes se svou kapelou High Flying Birds do pražské Lucerny. Oasis se v roce 1997 představili ve Sportovní hale na pražském Výstavišti v rámci turné ke své veleúspěšné třetí desce Be Here Now. Sólově bude u nás Noel Gallagher koncertovat poprvé.

S Liamem už to nejde

Liam a Noel si samozřejmě jen těžko můžou něco vyčítat co do kontroverzí, které je provázejí. Liam v minulých letech házel do publika sošku Brit Awards za desku třicetiletí, na festivalu Lollapalooza odešel bez vysvětlení z pódia, čímž uvedl do rozpaků i svou vlastní doprovodnou kapelu, a příležitostně trousí uštěpačnosti na bratrovu adresu.

Noel má také hubu prořízlou, ale po odchodu z Oasis s komentářem ve stylu „s Liamem už se nedá spolupracovat“ aspoň nelenil a pustil se do sólové tvorby. A uspěl.

Ještě předtím však prokázal, že navzdory schopnosti urazit kdykoliv kohokoliv má zároveň čich na to, jak si naklonit publikum. Sledovaný první sólový koncert v rámci charitativní akce v londýnské Royal Albert Hall v březnu 2010 totiž pojal jako přehlídku svých písní napsaných pro Oasis, některých dokonce roky nehraných. „Zaplatili jste za lístek hodně peněz a nechcete slyšet něco, co neznáte,“ řekl kytarista tehdy publiku.

Nechyběly tehdy ani hity Wonderwall či Don’t Look Back in Anger, ale redaktor bulvárního deníku The Sun na adresu mnohých vykopávek v setlistu trefně poznamenal: „Ukažte mi nějakého jiného muže, který by mohl hrát jen druhořadé tituly, a přesto umožnit lidem, aby odešli s plnou hlavou melodií.“

Když se létá vysoko

Záhy se však Noel obklopil novými hudebníky v kapele, jež dostala název Noel Gallagher’s High Flying Birds a dva roky po odchodu z Oasis vydal stejnojmennou desku, považovanou však za první „sólovku“. Potvrdil na ní svůj skladatelský talent a neskrývaný fakt, že bez jeho přispění by domovská kapela nikdy nedosáhla takového úspěchu, byť její tváří byl samozřejmě spíš Liam.

Na albu si Noel zachoval svůj rukopis, a přesto nezní jako Oasis s jiným zpěvákem. Chytlavý song Dream on i tanečně laděná skladba Aka... What a Life! jsou ostatně pevnou součástí i současného koncertního repertoáru kapely.

Druhému albu Chasing Yesterday možná chyběly výraznější momenty, přesto nahrávka s až překvapivě meditativními, hypnotickými a místy až psychedelickými polohami má cosi do sebe. Hlavně není prvoplánová a stejně jako předchozí deska se ani nehoní za stíny Oasis.

Po celou dobu si také Noel obtížně zvykal na pozici hlavního zpěváka. Trochu se zdá, že na loňském albu Who Built the Moon? to hodil úplně za hlavu a jeho hlas je v záplavě kytar až utopený. I tak je výsledkem chutný mix psychedelie, staroškolského bigbítu i současného, lehce alternativního rocku. A protože Liam vydal své poslední album jen dva měsíce před ním, dá se srovnávat – a Noel z toho vychází jako muzikant invenčnější i modernější.

Zazní i Wonderwall

Jakkoliv návrat Oasis oba bratři vytrvale odmítají (byť Noel jej podmínil honorářem ve výši 20 milionů dolarů, který mu pouze zatím nikdo nenabídl), na svých koncertech na staré písně ze společné dráhy ani jeden nezapomíná.

Podle zpráv z dosavadních zastávek evropské šňůry nazvané Stranded on Earth World Tour 2018 se fanoušci v podání Noel Gallagher’s High Flying Birds dočkají pecek jako The Importance of Being Idle, Go Let It Out či Wonderwall.

Jinak se Noel spoléhá především na skladby ze své aktuální desky. A vybírá po několika kouscích i ze dvou předchozích – Chasing Yesterday z roku 2015 a eponymní nahrávky z roku 2011.

Ve Spojených státech a Kanadě hrál Gallagher v sálech pro několik tisíc lidí srovnatelných kapacitně s Lucernou, evropskou část turné odstartoval 3. dubna ve slavné pařížské Olympii. Do začátku září navštíví ještě další evropské země, domovskou Británii a také chystá dva koncerty v Japonsku.