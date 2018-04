RECENZE: Noel Gallagher zase míří k výšinám. Bratra už nepotřebuje

S tím, jak otevřít show, si Gallagher hlavu lámat nemusel. Úvodní trojice skladeb z aktuální desky je nejvýstižnější odpovědí na otázku, jak správně začít koncert a dostat publikum do varu.

Ať už jde o šamanské Fort Knox, nebo chytlavou Holy Mountain. Noel ví, jak napsat silnou melodii a jeho desetičlenné hudební těleso zase ví, jak ji znamenitě odehrát. Noelův bratr Liam na to sice má odlišný názor, jak nezapomněl připomenout hned po vydání Who Built the Moon?, ale ještě aby neměl. Je to Liam.

Kde Gallagher stále hledá pevnou půdu pod nohama, je pěvecký projev. Ne snad, že by chyboval, jen v sobě nemá přirozenou auru frontmana, který vejde na pódium a bez sebemenšího zaváhání odpálí show. Ryzí cit a naléhavost tak do svého hlasu pustil až společně s šestou Ballad Of The Mighty I a následujícími If I Had a Gun a Dream on. Tou si zároveň v roce 2011 připomínal, že je potřeba se v práci i soukromém životě nevzdávat a bojovat dál.

Souvisleji Gallagher k naprosto propocenému publiku promluvil až v polovině koncertu. „Jsou tu nějací fanoušci Oasis?” utrousil ironicky směrem k publiku a uvedl tak druhou část koncertu, během níž zazněly hity Little By Little nebo The Importance of Being Idle. Samozřejmě nechyběla ani nejpopulárnější Wonderwall, pro kterou zvolil trochu odlišné frázování, než na jaké jsou posluchači zvyklí.

Jestli se někdo bál, že by snad na Gallaghera lidé chodili jen kvůli skladbám dnes už téměř deset let zaniklé kapely, je na omylu. Fanoušci s ním zpívali od začátku do konce, staré i nové písně. Klidně by mohl zapomenout text, protože před sebou měl pár stovek spolehlivých nápověd.

Stranded on the Earth World Tour Noel Gallagher's High Flying Birds 14. dubna 2018 předskokan: Blossoms Hodnocení­: 80 %

Padesátiletý zpěvák a kytarista tak vlastně měl jištění z obou stran. Z jedné od fanoušků a z druhé od skupiny skvělých muzikantů, kterými se obklopil. Počínaje hravým bubeníkem Chrisem Sharrockem, který hrál i s Oasis, a talentovanou vokalistkou s podmanivým hlasem přezdívanou Yseé konče. Ačkoliv její výkon přítomné v rámci prvního přídavku příliš neoslovil.

Co ale publikum oslovilo, byla poslední All You Need Is Love od Beatles. Ta rozněžnila i dvoumetrové ramenaté Angličany z Manchesteru, kteří přišli svého rodáka podpořit.

Noel Gallagher’s High Flying Birds jsou jednoduše tím holubem vypuštěným na střelnici, kterého nemá šanci trefit ani ten nejcvičenější střelec. Protože jak už jejich název napovídá, míří vysoko. A Liam Gallagher bude mít co dělat, aby je dohnal.