Do Česka poprvé míří kytarista Oasis Noel Gallagher, zahraje v Lucerně

Noel Gallagher do Prahy doveze desku Who Built The Moon, která pod hlavičkou High Flying Birds vyjde letos v listopadu a bude už třetím albem v diskografii kapely. Bouřlivák Gallagher od rozpadu Oasis v Praze sólově nekoncertoval.

Imagine Dragons (Colours of Ostrava 2017)

Vstupenky na koncert budou v prodeji od 29. září na webu pořádající agentury Fource a v předprodejních sítích GoOut a Ticketpro za 1 190 korun.