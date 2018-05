Letos Nobelova cena za literaturu nebude, akademie řeší kauzu obtěžování

Akademie doslova uvedla, že vyhlášení a předání Nobelovy ceny za literaturu za rok 2018 bude o rok odloženo. V roce 2019 tak budou předány ceny dvě.

„Považujeme za nutné věnovat čas obnově důvěry veřejnosti v akademii, než bude vyhlášen další laureát,“ vysvětlil rozhodnutí Švédské akademie její šéf Anders Olsson v prohlášení. Toto rozhodnutí přijali „s ohledem na předchozí a budoucí držitele Nobelovy ceny za literaturu, s ohledem na Nobelovu nadaci a na širokou veřejnost“.

Je to poprvé od válečného roku 1943, co nebude cena předána. Od roku 1901, kdy bylo ocenění uděleno poprvé, nebyla cena vyhlášena pouze v době první a druhé světové války v letech 1914, 1918 a 1940 až 1943 a v roce 1935, kdy nebyl nalezen nikdo, kdo by si cenu zasloužil, napsal zpravodajský server BBC News.

Prestižní instituce v posledních dnech prochází vnitřní krizí, kterou vyvolaly skandály kolem předčasného vyzrazování laureátů Nobelových cen za literaturu a obvinění ze sexuálního obtěžování.



Rezignace členů akademie

Už minulý týden na své funkce rezignovali tři členové Švédské akademie pod vlivem aféry, která vyplula na veřejnost loni v listopadu v souvislosti s kampaní proti sexuálnímu obtěžování MeToo.

Švédský list Dagens Nyheter napsal, že 18 žen obvinilo ze sexuálních útoků Jeana-Claudea Arnaulta, manžela členky Švédské akademie Katariny Frostensonové. Právě on navíc dle listu opakovaně vyzradil jméno laureáta Nobelovy ceny za literaturu.

Švédská akademie, založená v roce 1786, kromě toho, že rozhoduje o držitelích Nobelovy ceny za literaturu, každoročně rozděluje asi tři miliony dolarů v podobě stipendií. V minulosti akademie finančně podporovala i stockholmské soukromé kulturní centrum Forum, které vede Arnault s Frostensonovou. V prosinci akademie přerušila s Arnaultem veškeré styky a zahájila vnitřní vyšetřování. Arnault obvinění, která byla vůči němu vznesena, odmítá.

Jak se bude kauza vyvíjet dál, není zcela jasné. Členové akademie totiž nemohou technicky na své funkce rezignovat, pouze je vykonávat pasivně, a pokud se pravidla nezmění, mohla by tak jejich místa zůstat de facto neobsazena.