Nobelovu cenu za literaturu získal britský spisovatel Kazuo Ishiguro

Brit japonského původu na literárním poli debutoval v roce 1981 souborem povídek, který podle dostupných informací v češtině nevyšel. Zásadní pro Ishigurovu kariéru bylo vydání románu Malíř pomíjivého světa v roce 1986. Ocitl se totiž v užším výběru na prestižní literární ocenění Man Booker Prize.

Jeho třetí román Soumrak dne, který vyšel v roce 1989, pak Man Booker Prize opravdu získal. Příběh o anglickém majordomovi Stevensovi poukazoval na uzavřenost a snobismus Britů, se kterým se často setkával. Knize se dostalo filmového zpracování. V hlavních rolích se tehdy objevil Anthony Hopkins a Emma Thompsonová.

Celkem Ishiguro napsal sedm románů. Poslední uvedl v roce 2015 a v angličtině nese název Pohřbený obr. Knihu vydá 20. listopadu nakladatelství Argo. Přeložila ji Lenka Sobotová.

„Děj románu na pomezí fantasy zasadil autor do počátků raného středověku, kdy se Británie, kterou dávno opustili Římané, nezadržitelně mění v trosky. Král Artuš jistě vykonal pro smír na ostrově své, ale i on už se odebral do propadliště dějin a neklidnou zemí bloumají různá individua včetně těch nadpřirozených,“ popisuje nakladatelství.

Kazuo Ishiguro se narodil v japonském Nagasaki v listopadu 1954. V jeho šesti letech se rodina rozhodla přestěhovat do Anglie, kde se mohl Ishigurův otec lépe soustředit na práci oceánografa. Odborníci si na Ishigurových knihách cení především jeho schopnosti citlivě odhalovat lidské slabosti.

Autor postavám poskytuje svobodu mluvit o svých chybách a starostech. Často také využívá referencí ke své rodné vlasti, ale nebojí se ani kritiky britské společnosti. Jeho knihy se mimo jiné zabývají problémy budoucnosti naší civilizace, včetně románu Neopouštěj mě.

Kromě literatury se Ishiguro věnuje psaní scénářů nebo písňových textů. Několik jich napsal pro jazzovou zpěvačku Stacey Kentovou. Podle jeho scénáře vznikl film Bílá hraběnka, který režíroval James Ivory.

Mezi letošní favority kromě Ishigura patřili Haruki Murakami nebo keňský spisovatel Ngugi Wa Thiong’o. V loňském roce prestižní ocenění získal americký zpěvák a písničkář Bob Dylan.