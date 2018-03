VIDEO: No manifesto! Do kin míří snímek o Manic Street Preachers

14:59 , aktualizováno 14:59

Britská kapela Manic Street Preachers vznikla na začátku devadesátých let a navzdory proklamacím o brzkém konci těší své fanoušky dodnes. Snímek No Manifesto sleduje jejich dráhu a kombinuje záznamy z koncertů s domácími záběry. Do našich kin vstoupí 22. března.