VIDEO: Naše srdce stále bijí, vzkazuje kapela No Heroes s novou deskou

No Heroes tvoří zpěvák a kytarista Thomas Klika, klávesista Petr Tichý, bubeník David Fuxa a čerstvá posila sestavy, baskytarista Kryštof Sunkovský. Ačkoliv se na scéně pohybují od roku 2005, mají na kontě pouze jedno studiové album Heart One, vydané pod producentským dohledem Armina Effenbergera. Není to však nedostatkem inspirace, naopak.

Členové No Heroes se činili v pracovním i osobním životě, zkušenosti a zážitky uplynulých let pak zúročili právě na EP Heart Beats. „Je očividné, že názvem odkazujeme na náš debut. Srdce kapely i přes odmlku stále bije, vracíme se ke svým kořenům, písničkám a textům, ve kterých vzpomínám na rodný Baltimore, šok z přestěhování do tehdy dost ponurého Československa a radosti otcovství,” říká zpěvák a kytarista Thomas Klika.

Album Heart Beats vznikalo ve studiu zpěváka, skladatele a kapelníka skupiny České srdce Michala Šenbauera. Kapela shodně uvádí, že se pohodová atmosféra během nahrávání přenesla do výsledku. O výtvarné zpracování EP se postarala přední česká výtvarnice a grafická designérka Věra Marešová. No Heroes vydávají také singl a videoklip Heart Beats, jehož režie se ujal cenami ověnčený režisér Tomáš Krejčí. EP Heart Beats kapela pokřtí v pražském klubu Potrvá 22. listopadu.