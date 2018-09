VIDEO: Never Sol na druhé desce vsadila na synťáky. Singl Zoe je jako moře

„Zoe je skladba, která mi připomíná moře, svobodu a volnost. Klip vytvořili Anežka Horová a Tomáš Roček a skládá se ze dvou typů záběrů. První pochází z mého milovaného Strahova, který jsem si vybrala, protože jsem v této části Prahy album nahrávala. To místo pro mě má atmosféru, kterou v Praze nikde jinde nenalézám. A chtěla jsem ve spojení se svojí nejoblíbenější písní z alba mít něco, co je pro mě dalším nejmilejším elementem. Záběry chobotnic, které se v klipu objevují, jsem natočila sama na iPhone,“ vysvětluje Never Sol koncept klipu a výběr písně.



Stejně osobní konotace jako klip má i samotné album Chamaleo. Vondrášková během posledních let absolvovala cestu za osobitým zvukem, který sama označuje jako „melancholic slow synth darkpop“.

„Během posledních pár let jsem se víc a víc utvrzovala v tom, co moje hudba je a jak zní. Hledala jsem nástroje, jejichž prostřednictvím se budu moci co nejvěrněji vyjádřit, učila se produkci a práci se syntezátory,“ líčí svůj tvůrčí proces.

Jak naznačuje úvodní singl, druhá deska Never Sol se opírá především o zvuk hardwarových, povětšinou analogových syntezátorů, samplů a hlasu, promítajících se v melancholických harmoniích. Ostatně není náhodou, že tentokrát se zpěvačka sama postarala i o produkci. Deska Chamaleo bude pokřtěna 31. října v pražském Paláci Akropolis.