Všechny synťáky světa. Na veselý koncert bych nešla, říká Never Sol

„Kromě starých italských varhan, které pro mě zvukově fungují vlastně hodně podobně, jsou tam skutečně jen syntezátory, samply a hlas,“ vyjmenovává zpěvačka ingredience, z nichž Chamaleo poskládala.

Do té doby Never Sol nahrávala na počítači, což ji podle jejích slov začalo omezovat. „Točila jsem se v kruhu a potřebovala jsem se dostat pryč. Přišlo mi tedy logické nahrávat jen analogově, nakroutit si zvuk na těch přístrojích místo toho, abych ho následně dosahovala nějakým softwarem. Nejdůležitější pro mě bylo, aby výsledek byl co nejvěrnější tomu, co jsem si představovala,“ dodává.

Nahrávání velmi postaru bez berličky digitální postprodukce ovšem znamená, že hudebník občas dělá chyby, které není jednoduché opravit.

„Dost často se mi stalo, že jsem chybu nebo uškobrtnutí prstu prostě ve výsledné nahrávce nechala. Připadá mi, že když to tak bylo nahrané, má to zůstat. Samozřejmě, že pokud něco opravdu nedávalo smysl, následně jsem to v počítači ještě editovala,“ říká Never Sol. „Ale některé skladby měly takovou atmosféru, že mi bylo líto ji pokazit tím, že bych do toho sáhla. A nevadí mi to. Chyby do muziky patří.“

Cédéčko doprovází booklet plný pestrobarevných koláží, je jich o jednu víc než písní, ale zjevně se k jednotlivým skladbám a jejich náladám vážou. „Vizuál celé desky vytvářela moje kamarádka Michaela Karásková a koláže k tomu myslím sedí, protože i v hudbě vrstvím synťáky a vokály,“ vysvětluje Never Sol. „Ale pořadí koláží v bookletu neodpovídá pořadí písní. Schválně jsme tam nedali popisky, ať si lidé hledají.“

Nabízí se otázka, jak bude Never Sol aktuální nahrávku s mnoha navrstvenými syntezátory prezentovat naživo. „Na pódiu máme hodně synťáků, ale chtěla bych jich víc, chci všechny synťáky světa!“ směje se Never Sol. „Písně z první desky hrajeme jenom dvě, právě proto, že v současném nastavení to nejde moc kombinovat.“

A jestli mohou její koncerty posluchače deprimovat? „Svoji hudbu chápu spíš jako melancholickou než temnou. Ale rozumím tomu, že to tak někdo necítí. Já zase nedokážu být na koncertu, který je veselý. Takovou hudbu ani neposlouchám.“