Mamma Mia nadále vévodí našim kinům, zatím utržila dvacet milionů korun

V pokračování filmového muzikálu se na scénu vrací hvězdy předchozího filmu Amanda Seyfriedová, Meryl Streepová, Colin Firth, Pierce Brosnan a Stellan Skarsgard. Film s podtitulem Here We Go Again po dvou týdnech od uvedení do tuzemských kin přilákal téměř 140 tisíc lidí a na tržbách vydělal 20,1 milionu korun. Vyplývá to z údajů na webu Unie filmových distributorů.

Na druhém místě zůstává americký animovaný snímek Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená, který za tři týdny zhlédlo téměř 242 tisí zájemců. Na třetím místě do žebříčku vstupuje česká komedie Chata na prodej režiséra a scenáristy Tomáše Pavlíčka vycházející z fenoménu lásky českých rodin k víkendovému chataření. Na čtvrtém místě je stejně jako v minulém týdnu komiksový snímek Ant-Man a Wasp. Za měsíc nasbíral 146 tisíc diváků a jeho tržby překročily 22 milionů korun. Na páté místo ze třetího klesl český film z prostředí protialkoholní léčebny Úsměvy smutných mužů. Jeho návštěvnost činila o víkendu necelých 10 tisíc lidí a tržby za tři týdny 10,6 milionu korun.

Z českých filmů se v první dvacítce drží ještě na 19. místě animovaní Pat a Mat v akci. Dvojice nešiků za dva měsíce zaznamenala přes 52 000 návštěvníků.

Ve čtvrtek do tuzemských kin dorazí rodina animovaných superhrdinů Úžasňákovi 2, španělská komedie Abracadabra, australské historické drama Sweet Country a životopisný dokument o zpěvačce Whitney Houstonové. Na další zdánlivě nesplnitelnou misi se také vydá Ethan Hunt v podání Toma Cruise v Mission: Impossible - Fallout.