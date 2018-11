Prachař, Matásek, Pavelka i Rašilov zvou na Návštěvu k Bomburovi

„Hakl je asi tak starý jako já nebo David Matásek, plus minus šedesátník,“ přibližuje Návštěvu David Prachař, který zde hraje vedle zmíněného Matáska a dále Saši Rašilova a Ondřeje Pavelky. „Čtyři chlápci řeší, že už nejsou úplně nejmladší, už mají nějaké neduhy, jsou nenaplnění tím, že neměli tu správnou ženskou a že je jejich osud docela společný,“ shrnuje děj hry, jejíž inscenaci mohou diváci od čtvrtka vidět na Nové scéně.



Trochu překvapí upozornění, že představení není vhodné pro klaustrofobiky a vozíčkáře.

„V první polovině čeká diváky situace rautu, kde se asi půl hodiny stojí. V druhé části pak sedí ve stanu na jevišti. Před představením navíc procházejí zákulisím divadla a vycházejí nezvykle přes horní foyer,“ popisuje netradiční přístup Prachař. „Souvisí to s textem, chtěli jsme, aby vzniklo intimní místo připomínající návštěvu u někoho v soukromí,“ vysvětluje.

Na návštěvu diváci spolu s herci míří k Bomburovi, tedy Prachařově roli. „Bombur je existující postava. Hakl totiž napsal povídku o svých kamarádech. Je to piknický člověk, který rád jí a vypráví. Takový hrabalovský hrdina, trošku strýc Pepin,“ přirovnává herec, kterého Haklův styl oslovil, četl třeba jeho soubor povídek Hovězí kostky.

Nejlepší párek v Praze

„Je to sympatické, Hakl je člověk starý jako já. Když vzpomíná na to, jaké to bylo, když byl mladý, nebo čeho si všímá ve městě, nacházím tam styčné plochy. Podobných věcí si totiž všímám i já. Je z Prahy, takže v jeho povídkách zároveň člověk putuje místy, která zná. Třeba píše, že si na Míráku dá nejlepší párek v rohlíku v Praze. A já si ho tam u paní Ukrajinky dávám též,“ přibližuje Prachař. „Většina povídek se odehrává za chůze. Nechci to přirovnávat, ale je to opravdu takový hrabalovský styl,“ uvažuje.

Vedle čtyř zkušených herců se objeví i mladý Petr Šmíd a jedna žena. „Tereza Vilišová zde hraje tu naši nenaplněnou lásku, dále zpívá a na rautu dělá uvaděčku,“ hlásí Prachař, pro kterého to je první pracovní setkání s režisérem Fričem. „Honza vidí věci kontrastně, práce s ním je fajn. Snažíme se však, aby ta divokost pramenila spíše z toho textu než z nějakých fyzických věcí. Druhá polovina je taková legatová, pomalá,“ hlásí herec.

O Návštěvu, která má kvůli zmíněnému stanu na Nové scéně silně omezený počet míst, je zájem, novinka hlásí až do konce února vyprodáno. Nejbližší volné lístky lze koupit až na březen.