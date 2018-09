RECENZE: Moc korumpuje ženy i muže. Jenže kdo ví, jestli stejně

Málokdy se stane, aby stejná kniha oslovila redaktory literární rubriky deníku New York Times i módního časopisu Vogue. Jenže v době, které udává tempo kauza MeToo, stačí jen trocha radikálnějšího feminismu a senzace je na světě.

Jestli se však román Napětí britské autorky Naomi Aldermanové dotkne i relativně uvolněného českého čtenářstva, zůstává otázkou. Po suchém čtení Feministického manifestu od uctívané Chimamandy Ngozi Adichieové se nicméně jedná o příjemnou změnu. Tentokrát z dílny nakladatelství Argo.



Úplná výměna rolí

V titulu avizované napětí se kumuluje v konečcích prstů mladých dívek (poté i dalších žen), které se přeměňuje v silný elektrický výboj. Bolestný a smrtící nástroj, jímž mohou ženy doslova mávnutím ruky ovládnout celý svět, a hlavně se pomstít všem mužům, kteří je do té doby trápili, utlačovali, nebo dokonce zneužívali.



Dámy už se tak nadále nemusí bát chodit v noci po ulicích samy, nikdo jim nehází drogy do pití ani nevznikají speciální oddělené vagony ve vlacích. To všechno je teď realitou mužů, pro které mimo jiné začaly vznikat i samostatné školy, aby se cítili bezpečně.



Napětí Naomi Aldermanová přeložila Barbora Punge Puchalská Argo, 2018, 368 stran Hodnocení­: 75 %

Tak by se ve zkratce dal popsat thrillerový aspekt románu, kdy se čtenáři pod rukou doslova míhá stránka za stránkou. Psát poutavě Aldermanová umí, o tom netřeba déle rozumovat. Sama autorka však avizovala, že její román má vyšší ambice, než stát se pouhým čtením pro zábavu.

U zrodu příběhu, který vypráví z pohledu čtyř žen, stála její rozzlobenost na společnost. Na systém, který již v mladičkých dívkách zasévá semínka strachu z okolního (mužského) světa. Ten je totiž ohrožuje nejvíce, hlavně v noci, nebo když si vyjdou v krátké sukni a namalují rty příliš narudo. Tak do této pozice, alespoň na papíře, postavila muže a nechala ženy, aby se k jejich světu chovaly stejně jako oni v minulosti k nim.

To nejdůležitější, co román čtenářům vzkazuje, tak spočívá v něčem jiném. Netýká se ani rovnoprávnosti ani emancipace ani feminismu. Nemluví o ničem jiném než o nejzrádnější lidské síle – moci nad druhými. A ta, ať se dostane do rukou muže či ženy, má v přehnané míře vždy zdrcující následky. Všimly si toho i New York Times a Napětí zařadily mezi desítku nejlepších románů loňského roku.