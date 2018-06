„Není to sice scéna nejdůležitější pro sdělení smyslu příběhu, ale po akční stránce je rozhodně jedna z největších,“ shrnul Václav Marhoul, který kvůli obrazům z napadené vesnice povolal i své kolegy Radima Špačka nebo Víta Karase, aby se mohlo točit ve třech štábech.

Před kameru Vladimíra Smutného se musela nachystat početná vojenská výzbroj včetně granátů, samopalů, pistolí, šavlí i kulometu střílejícího na tank, úlohu bodné zbraně sehraje dokonce krucifix.

Detaily se předem pečlivě připravovaly a zkoušely, nicméně kvůli dešti se muselo „ostré“ boletické natáčení nakonec o den posunout, takže skončí až v sobotu.

Poté štáb čeká poslední etapa, kdy se postupně přesune do Polska a odtud zpět na domácí půdu do Brna, Josefova, Bezdružic a Černošína. Závěrečná klapka by měla padnout zhruba po stovce dnů natáčení počátkem července v Kácově.

Příběh osamělého židovského chlapce putujícího válečnou Evropou vzniká podle stejnojmenného románu, který napsal Jerzy Kosiński. Hrají v něm i zahraniční hvězdy jako Harvey Keitel, Udo Kier či Stellan Skarsgard a premiéra se plánuje na rok 2019.