VIDEO: Virtuální svět, genderová otázka. Muzikál Vlasy řeší naše problémy

„Vlasy jsou jiné než muzikály, co jsem měl možnost dělat. Neustále jsou všichni na scéně a neustále všichni tancují a zpívají. A každý jiný hlas,“ uvažuje nad náročností novinky představitel Woofa Milan Peroutka a dodává, že se musel naučit celkem třicet písní.

Režisér Šimon Caban už na jaře avizoval, že jeho Vlasy zachovávají původní myšlenku slavného muzikálu, ovšem dočkají se nového hávu. „Je to taková koláž. Jsou tam přidané dialogy z dnešní doby, řeší se problémy dnešní mládeže - virtuální světy, sociální sítě, takže nečekejte žádnou hru v původním znění,“ dává mu za pravdu Peroutka.

„Vlasy miluji, je to revolta, je to problematika dnešní doby. Dotýkáme se spousty témat - genderová korektnost, války, přistěhovalci, je to opravdu širokospektrální,“ doplňuje Peroutku představitel Bergera Roman Tomeš.

„Tu generační výpověď lidé pochopí a uvědomí si, že Vlasy nemusí být jen retromuzikál. Že válečné a ekologické problémy se krásně dají nasadit i na dnešní dobu,“ dodává Michaela Tomešová, kterou diváci uvidí v roli Jeanie.

Oficiální premiéru si nový muzikál v režii Šimona Cabana a v překladu nedávno zesnulého Jiřího Joska odbude 18. ledna.