RECENZE: Přesný Mercury, trouba May. Muzikál Freddie má jen jedno minus

Mladá kapela nahrává ve studiu. Z okénka od mixážního pultu na ně huláká manažer, o čem že to zpívají, že tohle nikdo kupovat nebude. „Mama, just killed a man / Put a gun against his head...“ Stačí přitom jen pár tónů a i bez pohledu na pódium je jasné, o koho tady jde.

Pro pražské Divadlo Radka Brzobohatého totiž jinak převážně filmový režisér Karel Janák připravil dle vlastního scénáře muzikál Freddie, přibližující raketový život Freddieho Mercuryho a jeho kapely Queen.

Vzniklo pozoruhodné, i když částečně rozporuplné dílo. Asi jedinou (!), ale za to obrovskou slabinou Janákova kusu je totiž scénář. Před diváky se odehrává slaboduchý děj, který osekává Mercuryho život na soubor navazujících klišé. Manažer (Jiří Korn), který kapele nevěří a pak jásá nad nečekaných úspěchem. Novinářská hyena (Rudolf Hrušínský nejml.), která ukáže, že přece jen má srdce. A do toho všeho Mercury vykreslený jako obyčejný kluk, kterému sláva stoupne do hlavy a na čas se rozbratří se svými kamarády. A to včetně kytaristy Briana Maye, který je ztvárněn jako kudrnatý přitroublík, jenž v podstatě celý muzikál Freddieho někde hledá. Zápletka okolo pořádání obřího koncertu, která se táhne polovinou hry a která má zřejmě upomenout na triumf Queen na Live Aid, pak vyznívá zcela nelogicky.

Aby to ale nebylo tak jednoduché, dále máme už jen samé plusy. Janák totiž vše skvěle zrežíroval. Písně byly do děje vloženy svižně a docela s citem (I Want It All zní, když Freddie objevuje svou sexualitu), navíc se režisérovi podařilo na pódium dostat narážky na nejslavnější klipy (Bicycle Race a hlavně I Want to Break Free). Muzikál se dále může opřít o dvě jistoty – tou první je velice silný pěvecko-herecký ansámbl, vedle zmíněného Korna je to především Roman Tomeš jako Brian May a dále pak charizmatický Přemysl Pálek v úloze pokušitele Prentera. Je vidět, že oba mají v tomto žánru už hodně odehráno.

Freddie Divadlo Radka Brzobohatého premiéra 14. dubna 2018 hrají: Michael Kluch, Jiří Korn / Ernesto Čekan, Rudolf Hrušínský ml., Roman Říčař / Roman Tomeš, Přemysl Pálek / Lukáš Burian, Simona Postlerová / Tereza Nekudová, Romana Goščíková / Charlotte Doubravová, skupina Queenie a další Hodnocení­: 75 %

Samostatnou kapitolou je ten, okolo kterého se vše točí, Freddie Mercury v podání Michaela Klucha. Mladý muzikálový herec projevil nejen obrovský pohybový a pěvecký talent, ale v muzikálu mohl využít i zkušenosti z vlastní kapely Queenie. Živá účast tohoto revivalu je druhou jistotou, která činí z muzikálu lákadlo. I když by se dalo polemizovat, zda se tím Freddie žánrově neposouvá spíše kamsi do vod ilustrovaného koncertu, je díky tomu skutečně radost poslechnout si hity Queen pěkně pohromadě. Muzikál Freddie bude jistě hitem, pro fanoušky kapely povinností. Nebýt tak okatě přihlouplého libreta, mohla z něj navíc být i událost sezony.