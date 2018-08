Muž, který stál v cestě. Kriegela si zahraje Töpfer, Husáka Donutil

Knihu napsal Ivan Fíla, který současně chystá její filmovou podobu. „Snímek podle své knihy připravuji s producentem Milošem Šmídmajerem, pro hlavní roli počítám s Tomášem Töpferem,“ potvrdil Fíla.



Töpfer vs. Donutil

Státní fond kinematografie poskytl na projekt deset milionů korun, půjde o mezinárodní koprodukci Česka, Slovenska a Ukrajiny, v jednání jsou také Maďarsko, Německo a Rusko. „Chybí nám ještě patnáct milionů korun, pokud je včas seženeme, budeme už v zimě a na jaře točit,“ plánuje režisér.

Töpfer, kterému postavu Kriegela napsal takříkajíc na tělo, prý rolí od počátku doslova žije. „Jeho ženu ztvární Tatjana Medvecká a jeho protivníka Gustáva Husáka se svou vynikající slovenštinou Miroslav Donutil,“ prozradil filmař. Pro Aloise Švehlíka chystá part Ludvíka Svobody, hercův syn David Švehlík si zahraje Zdeňka Mlynáře, postava Josefa Smrkovského čeká na Miroslava Hanuše. „Pak je tam ještě dalších sedmdesát rolí,“ naznačuje Fíla.

Nakladatelství Ikar knihu Muž, který stál v cestě označuje za „strhující román o člověku, který se vzepřel i pod hrozbou likvidace“. Sleduje zákulisní intriky předcházející osudné noci z 20. na 21. srpna 1968, pozadí únosu šesti československých stranických a vládních představitelů do Moskvy a postupné lámání jejich charakterů během jednání v Kremlu. Autor se přitom opírá o dokumenty z přísně střežených ruských archivů, které nebyly doposud publikovány.

Román ukáže šance filmu

„Když to vyjde, bude to velmi silný film, ale nesmím dělat žádné ústupky, které by příběh rozmělnily a udělaly z něj zaměnitelnou věc, jak se u nás bohužel často stává,“ uvědomuje si tvůrce ceněných filmů Lea či Král zlodějů. Zatím jedná s dalšími případnými partnery projektu, mimo jiné s producentem Zvjagincevových slavných děl Leviathan a Nemilovaní.

„Jinak mám ve vývoji další dva projekty a stále se nevzdávám ani mezinárodní verze díla Bella Luna – teď už si počkám na nový pokus s upraveným scénářem, až mi správně zestárne George Clooney, nejlepší náhrada za Omara Sharifa, pro kterého to bylo původně napsané. Nicméně nyní má absolutní přednost Kriegel, do kterého jsem investoval hrozně moc sil i času. Když se uchytí román, uchytí se i film,“ věří Fíla.