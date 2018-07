V Číně vládne korupce byznysu i přátelství, píše autor bojující s cenzurou

Süe-cchun navštívil Česko poprvé před čtyřmi lety v rámci Fora 2000, kdy mluvil o vlastních zkušenostech s cenzurou literatury v Číně. Sám se nikdy nestal členem tamního Svazu spisovatelů a řadí se k mladé generaci autorů, která se ve světě proslavila prostřednictvím internetu. Kvůli omezování osobních i autorských svobod se Süe-cchun rozhodl pro život v Hongkongu, odkud mimo jiné přispíval pro deník New York Times.

Než slehne rudý prach je třetím z celkem šesti autorových románů. Poodkrývá, jak hluboko ve strukturách čínského soudnictví, byznysu a společnosti zakořenila korupce. Sám jakožto bývalý zaměstnanec čínských právnických firem poměry dobře zná.

V originále kniha vyšla před deseti lety a po všech cenzurních zásazích čítala pouhých deset tisíc znaků (to je pro představu necelých šest stran textu formátu A4). Špatně pak podle úředníků vyzníval i závěr vyprávění, kvůli kterému musel autorův nakladatel skončit se svým podnikáním.

Hlavním hrdinou příběhu je mladý advokát Wej Da, který se shodou nešťastných okolností dostává do vězení, kde poznává, jak zvrácený justiční systém postavený na úplatcích a sexuálních službách jeho zemi vládne. Jenže musí přežít a hlavně se naučit plavat v doposud nepoznaných vodách.

Podvod, poslušnost a převářka

„V Číně není právníka, který by neznal hru zvanou ‚profi-mahjong‘, jejímž principem je jednoduše přihrát prachy soudci. Představuje to skvělý herecký výkon: musíte všechno prohrát a ještě to vhodně vysvětlit,“ píše se v knize, kde dále zaznívá, že advokacie v Číně se dá popsat třemi slovy - podvod, poslušnost a přetvářka.

Paradoxem zůstává, že i přes nespornou výpovědní hodnotu a prodejní úspěch, kterou Süe-cchunova práce má, se její autor stále necítí jist sám sebou a přiznává, že asi nikdy nebude. V rozhovoru pro South China Morning Post vysvětlil proč.

Nemůže se totiž zbavit zastřeného hlasu ve své hlavě, který patří jeho vysoce konzervativnímu kantorovi ze základní školy. Ten označil vůbec první vyprávění, které kdy napsal, za nesmysl. A to žádné dítě neslyší ráno. Možná by však stálo za to zjistit, jak o jeho knihách smýšlí dnes.