Čas na rybách se do života nepočítá, cituje Donutil. Opět čte Otu Pavla

Pražská Viola upozorňuje, že aktuální představení v režii Tomáše Vondrovice je pro Donutila velký návrat na její prkna. Oblíbený herec se totiž do Violy vrátil po více než dvaceti letech, kdy tady uspěl s pořadem Pořád se něco děje věnovaným jeho mládí a Brnu.

Do půvabného vyprávění Oty Pavla o mamince, povedeném tatínkovi, báječném strejdovi Proškovi a dětství na břehu Berounky se Donutil začte v úterý 18. září a následně 15. října. „Především musím říct, že můj vztah k Otovi Pavlovi je neskutečný, protože já jsem odmalička četl jeho knížky. A protože od dětství chytám ryby, stejně jako Ota Pavel, tak jsme si byli blízcí hned po přečtení prvních stránek jeho textů. On to samozřejmě nevěděl, ale já ano,“ zamýšlí se herec.



„Psal krásně nejenom o rybách, ale také o sportu, jeho dílo jsem si velmi oblíbil. A můj vztah k rybám? Ten je nehynoucí, protože už staří Asyřané říkali, že čas strávený na rybách se nezapočítává do času vyměřeného na život,“ připomíná známou pravdu.

A jestli je příprava na takový večer jednodušší, než příprava na klasickou činohru? „Pro herce není nic snadné, pokud to chce udělat pořádně. Ať už jde o hru, ve které text deklamuje zpaměti, anebo je to takový večer jako tady ve Viole, kdy má text po ruce. V obou případech je to velmi těžké, protože chcete, aby výsledek dopadl dobře, což se neobejde bez pořádné přípravy. Vždycky do toho musíte jít naplno,“ upozorňuje herec.