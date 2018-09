My Evropané nemusíme tančit tango jen jako trapáci, myslí si Roman Zach

Roman Zach se před dvěma lety zúčastnil populárního pořadu StarDance, Jitka Schneiderová nyní bojuje v aktuálním ročníku show Tvoje tvář má známý hlas. Oběma hercům se účast v pohybových televizních soutěžích hodila při zkoušení premiéry pražského divadla Studio DVA, kterou bude čtvrteční uvedení hry Moje tango.



Jitka Schneiderová se zde představí jako Virginie. Tedy žena, která se rozhoduje, zda zůstane v pohodlí svého britského středostavovského života, či zda vyrazí do dvanáct tisíc kilometrů vzdáleného Buenos Aires, aby se zde naučila milované tango. Jak se rozhodne, se podle českého názvu hry dá odhadnout. Pomáhat jí v tom bude právě Roman Zach, který ztvárňuje většinu mužských rolí.

„Přítele, kolegu z práce, lékaře a samozřejmě i učitele tanga. Nemohu se o všech zmínit, ale se všemi kamarádím,“ říká herec, který potvrzuje, že se mu s Jitkou Schneiderovou hraje i tančí dobře. „Výborně. Je to skvělá herecká kolegyně. Navíc je lehká a ohebná, což je pro tanec výborný předpoklad. Ze začátku jsem se bál, že mě bude chtít ‚vodit‘. Naštěstí jsme se brzo sladili a ona pochopila, kdo vede,“ popisuje se smíchem.

Studio DVA upozorňuje, že i přes název je novinka především činohra s občasným tancem, což potvrzuje i Zach. „Tanec není to hlavní v naší hře, přesto jsem rád, že po celou dobu spolupracujeme s výbornou choreografkou a tanečnicí Petrou Parvoničovou. Bolí to, ale baví nás to,“ přibližuje náročné zkoušení.

Sám má k tangu kladný vztah. „Není to sice z kategorie standardních tanců, kde se cítím lépe, ale je blízké paso doble a to mám rád,“ uvažuje herec. „Dokonce si už po StarDance nemyslím, že my Evropané tango můžeme tančit jen jako trapáci. Řekl bych, že si to užívám,“ dodává.

Režisér Caban

Jako muzikant, hoteliér a taxikář se v inscenaci objeví ještě Karel Mařík. Moje tango pod originálním názvem Flying into Daylight napsal Brit Ron Hutchinson podle námětu Victorie Fischerové. Českou inscenaci režíruje Šimon Caban spolu s dramaturgyní Darinou Abrahámovou, Caban je i autorem scény.

Studio DVA nedávno oznámilo blížící se otevření komorní scény na Perštýně, aktuální novinku však uvádí ve svém kamenném divadle na Václavském náměstí. Nový prostor otevře 16. října obnovená premiéra inscenace Ženy přežijí. Pražská scéna dále v sezoně chystá například Malého prince, v jediné roli se zde opět v režii Šimona Cabana představí Jan Cina.