Missa Salisburgensis. Svatý Vít uslyší grandiózní Salcburskou mši

Náš přední ansámbl zabývající se starou hudbou zahájí řadu svých programů 22. října provedením Biberovy Missy Salisburgensis v pražské katedrále sv. Víta. Heinz Biber, rodák ze Stráže pod Ralskem, působil v Kroměříži a poté v Salcburku, kde roku 1682 zkomponoval u příležitosti 1 100 let od založení tamní diecéze velkolepou skladbu považovanou co do velikosti obsazení za vůbec největší barokní partituru. Soubor Collegium 1704 ji přímo v salcburském dómu uvedl před dvěma lety v rámci prestižního letního festivalu. Na pražském koncertě ji spojí ještě s Te Deum Jeana-Baptisty Lullyho.



Další večery nabídnou skladby Jana Dismase Zelenky nebo Antonia Vivaldiho, kterého tentokrát připomenou z méně známé strany – jako autora žalmů. Zazní i celovečerní kompozice, jako je oratorium Izrael v Egyptě od Georga Friedricha Händela, které svou dramatičností a kontrastností nezapře operního autora, nebo Matoušovy pašije od Johanna Sebastiana Bacha.

Na koncertech vystoupí čeští i zahraniční sólisté pod taktovkou šéfa souboru Václava Lukse. Představí se však i nizozemský dirigent Peter Dijkstra, jenž s domácími instrumentalisty a s hostujícím sborem Nederlands Kamerkoor provede v prosinci Bachovo Vánoční oratorium.