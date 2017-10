Studio Abbey Road mi vrací mládí i původní ideály, přiznává Žbirka

Vánoční Symphonic Tour 2017 je jakýmsi volným pokračováním turné, které se uskutečnilo před šesti lety. Miro Žbirka ho se Zlínskou filharmonií odstartuje 9. prosince v Brně a zavítá i do Plzně, Bratislavy či Pardubic. A symfonický program se nevyhne ani metropoli. „V Praze letos vystupujeme 19. prosince na festivalu České doteky hudby, kde nás bude doprovázet Moravská filharmonie Olomouc,“ říká Žbirka.

Zpěvák si tentokrát mezi jednotlivými koncerty naordinoval jednodenní pauzu – na přesun a hlavně regeneraci hlasu. „Když zpívám se symfonickým orchestrem, měl bych být v nejlepší možné formě. Podle mě nejsou citlivější lidé na intonaci než houslisti,“ upozorňuje Žbirka. „Já zpravidla stojím vedle nich a chci, aby si to užívali taky,“ dodává. Jako hosté se na turné představí houslista Jaroslav Svěcený, jenž má ke Žbirkovi takovou důvěru, že mu kdysi na rautu nechal podržet astronomicky cenné stradivárky, a zpěvačka Lenka Filipová. „Lenka mě fascinovala tím, že hrála na klasickou kytaru, čímž se lišila od běžných popových zpěvaček. Je to přirozené spojení, protože mi přijde, že ví, oč jde,“ říká Žbirka. Se Svěceným si i zazpívá, konkrétní program hostů však chce uchovat jako překvapení.

Miro Žbirka v Abbey Road Studios

Ještě v průběhu října se zpěvák vypraví do Londýna, protože Pete Brown, který psal texty pro kapelu Cream a otextoval i Žbirkovu minulou desku Miro, prý dokončil práce na novém albu. „Už to chceme jen doladit, a co se nahrávání týká, zase zvažuji Abbey Road, těžko se mi od toho studia odvyká,“ přiznává.

Kdy se můžeme na novou desku těšit? „Hudba je hotová, texty taky, ale nespěcháme, vyjít by měla asi za rok. Vždy je fajn nechat si něco na poslední chvíli, ale já mám rád věci nachystané a soustředím se na detaily. Vejít do Abbey Road a začít si jen tak něco zkoušet by se mi nechtělo,“ přiznává Žbirka.

Nahrávka by stejně jako minule měla být půl na půl ve slovenštině a angličtině. „Chtěl bych tentokrát natáčet v tamním studiu 3, které je menší než legendární dvojka a Beatles tu třeba nahráli desku Revolver. Je to intimnější prostor a chtěl bych zažít jeho atmosféru,“ plánuje.

„Vím, že se dá točit ve spoustě jiných studií, ale je vám jasné, proč je pro mě Abbey Road psychologicky to správné místo,“ dodává, když padlo jméno kapely, která nahrávací prostory firmy EMI proslavila. „To místo mi vrací mládí i původní ideály a důvody, proč hrát. Aby se z hudby nestala povinnost, protože se tím živím. Já se pravděpodobně v Abbey Road pořád ještě tvářím jako malý chlapec. Když jsem tam potkal producenta Gilese Martina, sledoval mě s pobaveným úsměvem,“ vzpomíná Žbirka.

Syn producenta Beatles George Martina totiž práci svého otce obdivuje, ale s liverpoolskou kapelou se generačně míjí. Narodil se v roce 1969, mimochodem na devětadvacáté narozeniny Johna Lennona. „Kdežto mně bylo asi dvanáct, když začínali, a to byl přesně ten věk, jaký byl potřeba. Podobně je na tom, myslím, Phil Collins. Když ten zásah dostanete generačně přesně, tak se to nedá vysvětlovat nebo přenést,“ vysvětluje hudebník.

Nabízí se otázka, jestli by ho nelákalo oslovit Martina jako producenta. „Moc by mě to lákalo! Ale on je hrozně zaneprázdněný. Párkrát jsem ho viděl vyjít ze studia neskutečně unaveného. Dost pravděpodobně zrovna dělal na remixu Sgt. Peppera. A já ho od takových věcí nechci rušit,“ uzavírá Žbirka.

