Pořád je něco mezi nebem a zemí, líčí Žbirka nahrávání Double Alba

Deska vychází napůl ve slovenštině, napůl anglicky. Chcete s ní prorazit i na zahraniční trh?

Té myšlenky jsem se nikdy úplně nevzdal a s Petem pracujeme na tom, aby anglická verze vyšla mezinárodně. Ale hlavní důvod je jiný. Seděl tam anglický zvukař, hráli angličtí a američtí hudebníci. Chtěl jsem tedy zpívat anglicky, abych zůstal v jejich vodách, oni písním rozuměli a mohli na nich pracovat. Až pak jsem je mohl dát do slovenštiny.

Nicméně obě verze mi dávají smysl, texty Peta Browna jsou skvělé. Nakonec přišla Míla Fürstová s výtečným obalem, takže mám pocit, jako by existovalo něco mezi nebem a zemí. Slovenských písní je tentokrát víc, protože jsem si pohlídal, aby na to byl čas. Otextoval jsem do slovenštiny navíc jednu skladbu z minulého alba, věnovanou našemu psovi Charliemu.

Miro Žbirka a Katarína Knechtová - Skúška snov

V Abbey Road jste točil i minulou desku, takže jste věděl, do čeho jdete. Odráželo se nějak na výběru písní vědomí, že je nahrajete právě v tomto legendárním studiu?

Jasně, nemohl jsem vzít jen tak nějaké písničky, když jsem věděl, že budu točit s Robbiem McIntoshem, Hamishem Stuartem a Blairem Cunninghamem, kteří kromě jiných slavných angažmá byli také členy kapely Paula McCartneyho z přelomu 80. a 90. let. Rob říkal, že to je s nimi stejně jako s Petem Brownem – když se jim písničky budou líbit, přijdou, když ne, tak do toho prostě nepůjdou. Měl jsem hroznou trému, ale vyšlo to.

Jak se pak s nimi nahrávalo?

Vzpomínám na okamžik, kdy jen tak mezi řečí padne informace, že někdo z nich před týdnem točil s Tomem Jonesem. Já potom jdu k mikrofonu a říkám si – no, teď ti teda do sluchátek Tom Jones nepůjde. Chodil jsem do studia stoprocentně nachystaný, Rob byl nadšený, jak fantasticky zpívám a že nemusíme stříhat. Jenže už netušil, jak se to doma dlouho učím. Zaprvé to nechci v Abbey Road platit a taky tam nechci vypadat jako…

Klubové turné Mira Žbirky 25. 10. – Praha, Lucerna Music Bar (vstupenky koupíte na Ticketportalu)

(vstupenky koupíte na Ticketportalu) 27. 10. – Hradec Králové, Klub Denoche (vstupenky koupíte na Ticketportalu)

(vstupenky koupíte na Ticketportalu) 29. 10. – Brno, Sono Centrum

Ještě vás v Abbey Road něco překvapuje?

Takové ty věci, jako když o pauze potkám Gilese Martina, který mi prozradí, že v listopadu vyjde remix Bílého alba od Beatles. Kde jinde byste chtěli být? Ale není to snobismus. V Abbey Road není nic nemožné. Chcete hammondky? Dejte na chvíli pauzu a čtyři lidi do studia přitlačí varhany. A ještě je potřeba se rozhodnout, které, protože jich tam mají hned několik.

Jak vznikal obal od Míly Fürstové?

Míle se líbila ta moje slovensko-anglická „rozdvojenost“, viděla v ní paralelu ke svému životu mezi Anglií a Českem, a tak pojala i obal, kde vyleptala do mojí dvojité postavy spousty příběhů z textů. Jsem rád, že Double Album vychází i na vinylu, kde originální obal vynikne.