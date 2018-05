PREMIÉRA: Žbirkovi hraje v klipu snad nejhezčí Dievča v Londýně

Singl Dievča (na lásku nie je čas) předznamenává příchod dalšího studiového alba Mira Žbirky, které nyní dokončuje na stejném místě jako minule – v legendárním londýnském studiu Abbey Road.

„Je to jeden ze skvělých textů, které mi doma zůstaly po Jožovi Urbanovi a čekaly na hudební podobu. Přišel jeho čas a já věřím, že stejně jako oslovil mě, povede se mu to i u posluchačů,“ říká o skladbě Žbirka.

Podívejte se na videoklip k písni Dievča:

Při nahrávání se obklopil osvědčeným týmem. Desku produkuje Rob Cass. Na bicí hrál Blair Cunningham a kytaristu Pearse McIntyra doplnil klávesista Dean Ross i dva spoluhráči Paula McCartneyho z přelomu 80. a 90. let, Robbie McIntosh přidal další kytarové party a Hamish Stuart se postaral o baskytaru. Dvojalbum ve slovenštině i angličtině vyjde na přelomu září a října a chystají se k němu klubové koncertní křty.

Tvůrcem klipu ke skladbě Dievča je David Žbirka, který již několik videoklipů pro svého otce natočil. Do klubu v londýnském East Endu ve čtvrti Shoreditch si pozval spolužáky z katedry Art & Fashion Middlesex University a připravil speciální fashion show.

„Opět jsme se dostali do situace, že syn dirigoval otce. David však ke mně byl slušný a zvládli jsme to hladce a bez problémů… vždyť už jsme vlastně zvyklí,“ líčí Žbirka, jaké to je, když musí otec na place poslouchat syna. „Navíc nevím, jak se mu to podařilo, ale sehnal si do klipu snad nejhezčí holku v Londýně,“ dodává.