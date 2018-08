VIDEO: Písničkářka Miškechová představuje Broučka a zpívá ho česky

11:58 , aktualizováno 11:58

Slovenská písničkářka Mirka Miškechová vydá koncem září svou druhou studiovou desku My name is Mirka not Miška. Nyní z ní vydává druhý singl, který se jmenuje Brouček, zpívá v něm česky a doprovází ho také videoklip, který na iDNES.cz uvádíme v premiéře.