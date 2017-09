VIDEO: „Cudzinka“ Miškechová zkouší posun od folku k popu

Mirka Miškechová si vedle běžných akustických a folkových aranží, na které jsme u ní zvyklí, nyní více pohrává s elektronikou. Právě proto sáhla po producentovi Arminovi Effenbergerovi, se kterým začala připravovat své druhé album. Písnička 18 vecí, ktoré sa ťa nespýtam je jejich společnou prvotinou.



„Písničku jsem napsala přibližně před čtyřmi roky, když jsem začínala chodit se svým tehdejším přítelem. Hodila jsem na papír a do not všechny svoje pochybnosti o tom, jestli má náš vztah vůbec smysl a vydrží,“ říká písničkářka. „Skutečností je, že na těch osmnáct věcí jsem se dotyčného vlastně nikdy nezeptala. I přesto, že píseň několikrát slyšel, obsah mu zůstal a pravděpodobně navždy zůstane utajený. Byl to totiž cizinec,“ dodává Miškechová.

Videoklip natočil Ondřej Kudyn. Natáčelo se několik dní v Praze a ve Vídni. Sama zpěvačka si zahrála ono děvče, které by se rádo přítele zeptalo na to nevyslovené, pouze zapsané.